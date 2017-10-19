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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Гордимся Родиной и земляками

00:01 / РВ ТВ
В школах Рязани проходят уроки патриотизма
Автор фото: Димитрий Соколов | Гордимся Родиной и земляками
Фото: Димитрий Соколов.

С инициативой проводить такие уроки в школах страны выступило Российское военно-историческое общество. Тема обсуждалась и в Государственной Думе, и в Общественной палате Российской Федерации, и в Министерстве образования РФ. Спорили о том, по каким программам работать, где их напишут и кто придет в школу для общения с детьми. В Рязани в школу первыми пришли представители регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Вспомним о Прокопии Ляпунове

– Тематика уроков довольно широкая, и формировалась она исходя, прежде всего, из истории региона, – говорит член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, преподаватель Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Игорь Митрофанов. – Уроки патриотизма в школах будут посвящены многим аспектах развития нашего края, и в том числе военной истории рязанской земли.

Первый урок в школе №63 города Рязани Игорь Митрофанов решил посвятить предстоящему Дню народного единства, который мы будем отмечать 4 ноября. Праздник относительно молодой, ведет свой отсчет с 2005 года, поэтому гражданам страны, особенно молодежи, необходимо рассказывать об исторической правде, а то ведь западные идеологи все, как всегда, переиначат на свой манер.

– В преддверии праздника мы вспоминаем тех героев-рязанцев, которые приняли активное участие в освобождении нашей земли от интервентов, – говорит Игорь Митрофанов. – Это Прокопий Ляпунов, который возглавил первое народное ополчение, предшествующее ополчению Минина и Пожарского. Это святитель Феодорит, епископ Рязанский, мощи которого находятся в Свято-Троицком монастыре Рязани. Он не только благословил Прокопия Ляпунова на создание ополчения, но и принял участие в воцарении династии Романовых. На Соборе 1613 года, где избирали Государя, он был одним из тех, кто настаивал на русской фамилии. И он же поехал в Кострому убеждать семью, чтобы они отпустили юного Михаила на царствование.

Школа крепких традиций

Для премьерного проведения урока патриотизма историку Игорю Митрофанову в министерстве образования региона предложили 63-ю рязанскую школу, и сделано это было не случайно. В школе, где сейчас обучается около тысячи человек, за десятилетия ее существования сложились прочные традиции патриотического воспитания.

– В школе есть клуб патриотов, – рассказывает директор школы Галина Акинина. – Есть клуб краеведов. Мы очень много путешествуем по тем местам Рязани, которые прославили наши выдающиеся земляки. Традиционным в школе стало проведение уроков Мужества. Мы их проводим не только к военным праздникам, но и в дни, когда к нам с инициативой обращаются различные общественные организации. Дети охотно участвуют в конкурсах рисунков, сочинений, видеоклипов. Традиционными в школе стали смотр строя и песни и конкурс инсценированной военной песни. Это лишь малая толика тех дел, которые мы проводим по патриотическому воспитанию ребят.

Галина Анатольевна Акинина работает директором школы с 1984 года. Вот увидите, пройдет время, и таким, как она, людям будут устанавливать мемориальные доски на фасадах их домов и школах, которыми они руководили, проводить уроки патриотизма в их честь. Просто нашей стране свойственно недооценивать людей, пока они – скромные труженики на своих рабочих местах.

В школе №63 прямо во время проведения урока патриотизма родился новый туристический маршрут – по местам, где родились и проживали наши выдающиеся земляки, военные композиторы Александр Александров, Василий Агапкин и Анатолий Новиков. А способствовало этому участие в уроке журналистов нашей газеты. И вот каким образом.

Песня позвала в дорогу

На уроке патриотизма состоялась премьера фильма «Песня позвала в дорогу» о трех рязанских композиторах. Фильм был снят творческой группой газеты «Рязанские ведомости» по заказу регионального отделения Российского военно-исторического общества (в кадре – Вячеслав Астафьев, режиссер и оператор – Димитрий Соколов).

По жанру это короткометражное документальное кино. В основе – повествование о трех великих композиторах, написавших музыкальные шедевры о войне. Василий Агапкин, Александр Александров и Анатолий Новиков – наши земляки, прославившие рязанский край далеко за его пределами. Марш «Прощание славянки» Василия Агапкина, песни «Священная война» Александра Александрова и «Дороги» Анатолия Новикова стали живой классикой военной музыкальной лирики. Мы побывали на родине Александрова в селе Плахино Захаровского района, в селе Шанчерово Михайловского района, где родился Василий Агапкин, а также на родине композитора Анатолия Новикова в Скопине. Встретились с людьми, лично знавшими композиторов, записали их воспоминания, которые теперь звучат с экрана.

Демонстрация фильма в школе прошла в рамках акции «20 добрых дел», которую коллектив «Рязанских ведомостей» проводит в год 20-летия газеты. И фильм «Песня позвала в дорогу», и сюжет об участии журналистов нашей газеты в уроке патриотизма, размещены на сайте rv-ryazan.ru.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
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