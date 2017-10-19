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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Шаги к сотрудничеству

00:01 / Общество
У рязанских производителей имеется большой потенциал для выхода в крупные торговые сети
Автор фото: Александр Королев | Шаги к сотрудничеству
Фото: Александр Королев.

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области продолжает практику так называемых закупочных сессий, главная цель которых – расширение ассортимента рязанской продукции в торговых сетях.

За последние месяцы в регионе прошли уже три закупочные сессии для представителей торговых сетей «Магнит», «Глобус» и «Лента». В рамках таких встреч местные сельхозтоваропроизводители предлагают свою продукцию ритейлерам. В очередной раз мероприятие прошло в новом формате: закупщики впервые побывали в гостях у поставщиков, а не наоборот. Одно из ведущих сельхозпредприятий Рязанского района ООО «Авангард» пригласило торговые сети на свои площадки, организовав экскурсии по производству. Участниками стали представители шестнадцати торговых сетей (десяти федеральных и шести региональных) и более двадцати сельхозтоваропроизводителей Рязанской области.

Центральным событием закупочной сессии стало совещание, прошедшее в Тюшевском поселенческом доме культуры. Участие в разговоре приняли губернатор Николай Любимов, представители правительства региона, депутаты областной Думы.

Участники обсудили проблемы, с которыми сталкиваются местные пищевики, заходя в торговые сети, и пути их решения. Свои предложения высказали обе стороны. Так, предприятия указали на необходимость создания в регионе оптово-распределительного центра. Они высказали пожелание к сетевикам отдавать приоритет при выделении полок не наиболее дешевой по стоимости, а наиболее качественной продукции, а также упростить схемы взаимодействия с предпринимателями, поскольку центральные офисы многих федеральных сетей находятся в других регионах, что затрудняет общение.

Сетевики в свою очередь обратили внимание, что местным предприятиям нужно наращивать объемы поставок, развивать логистику. Тогда рязанские товары, во многих случаях не уступающие по качеству продукции крупных производителей, могут появиться на полках и в других регионах. Безусловно, обязательно и строгое соблюдение требований по срокам поставок, упаковке, маркировке и т. д.

Николай Любимов подчеркнул, что сегодня в супермаркетах региона представлены рязанские хлеб, хлебобулочные изделия, молочная, плодоовощная, мясная продукция, замороженные полуфабрикаты, мед и многое другое. «Но в этой работе есть еще очень большой потенциал. Считаю справедливым увеличение доли рязанских товаров в объемах сетевых продаж, оказание всяческой поддержки локальным производителям при вхождении в сеть», – сказал глава региона. Так, если региональные торговые сети имеют в своем обороте довольно высокую долю местной продукции, до 36%, то в федеральных сетях этот показатель гораздо ниже, максимум 5,3%.

Среди мер, которые были предложены по итогам обсуждения, оказание местным производителям со стороны областного министерства промышленности и экономического развития поддержки в сфере продвижения, рекламы их продукции, совместная организация акций для привлечения покупателей. Николай Любимов поручил также проработать вопрос о возможных льготах по налогу на имущество для тех торговых сетей, которые продают определенный процент рязанских товаров. Глава региона сообщил, что есть проект по созданию в регионе логистического центра.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
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