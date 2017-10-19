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Выпуск № 183 (5470)
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Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СОКОЛОВКА. В Рязанском районе получили рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур, который можно смело сравнивать с лучшими достижениями советских времен: собрали 121397 тонн зерна – на 13 с лишним тысяч тонн больше, чем в 1987-м, самом результативном в ту пору. Сейчас в районе пальму первенства держит ОА «Павловское» – там валовое производство более 40000 тонн, урожайность – 58,7 центнера с гектара. На втором месте ООО «Авангард» – 20502 тонны валового производства, 48,8 центнера с гектара. В СПК «Вышгородский» валовой сбор достиг 14533, урожайность – 47,6 центнера с гектара.

СПАС-КЛЕПИКИ. Шестиклассники Тумской средней школы №46 совершили экскурсию на предприятие ООО «Тума-Рязань-Лес». Инженер лесного хозяйства Ольга Машкова рассказала ребятам о том, чем занимаются работники хозяйства: в частности, показала питомник, в котором они выращивают саженцы сосны. В ходе экскурсии дети увидели тысячи растений, могли потрогать их руками, убедились в том, что выращивать их – это тяжелый, но интересный труд. Затем они посетили цех, в котором получают семена из шишек сосны, ознакомились со специальным оборудованием.

САСОВО. Предприятия района, занимающиеся молочным животноводством, завершают перевод коров из летних лагерей на «зимние квартиры». Первыми скот перегнали «зимовать» в стойла ООО «Березово» и ООО «Маяк». Этим летом инженеры хозяйств провели большую работу по подготовке скотных дворов для зимнего содержания животных. Где необходимо, заменили и отремонтировали полы, заделали окна, побелили стены, сделали санобработку помещений, а также починили транспортеры навозоудаления, проверили работу вакуум-приводов. Что касается кормов, то в этом году аграрии заготовили сена и силоса в избытке.

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Независимая конкурсная комиссия при администрации района подвела итоги смотра-конкурса по благоустройству среди муниципалитетов. Победителем стало Глядковское сельское поселение, второе место присуждено Гавриловскому сельскому поселению, третье – у Кустаревского сельского поселения.

СПАССК. Глава администрации Спасска Александр Жуков принял участие в совещании общественной комиссии, оценивающей, как в райцентре реализуют муниципальный проект «Формирование современной городской среды на 2017–2022 годы». Отмечено, что недавно в городе разбили аллею в честь защитников Старой Рязани. Прошли работы по сооружению части оборонительной крепости с вкрапленными в нее элементами художественной ковки, на которой возвышается кованый крест с распростертыми крыльями Архангела Михаила. Автором эскиза такого своеобразного и в то же время символичного решения стал московский художник, дизайнер Вадим Овсянников, ландшафтного дизайна территории – Максима Гринаш.

Также по программе «Формирование современной городской среды» начали благоустраивать территорию дворов нескольких многоквартирных домов по ул. Советской.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
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