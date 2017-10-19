лизинг
20:57 МСК
Четверг
19 / 10 / 2017
Выпуск № 183 (5470)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 19 октября 2017 года
145

В добрый путь!

00:01 / Здоровье
Как молодые медработники обосновались в Михайловском районе
В добрый путь!

Вместе с осенней слякотью и прохладой вновь заявили о себе простудные заболевания. Неприятные ощущения в горле, насморк и кашель – верные признаки того, что надо идти в поликлинику, где теперь прием ведут молодые доктора – терапевт Арина Владимировна Вильдейс и оториноларинголог Федор Сергеевич Лузгин.

– Мы рады молодым специалистам, – сказала заведующая поликлиникой Наталья Ценилова. – Они хорошо подготовлены, владеют современными методами диагностики и лечения, разбираются в лекарственных препаратах. А главное – они полны сил и желания лечить, помогать больным.

Молодые врачи, окунувшиеся в будни районной поликлиники, уже получили первый опыт общения с пациентами, проводили профилактические осмотры и скрининг-обследования, выезжали в сельскую местность, где вели приемы в амбулаториях и медпунктах. И трудностей, надо отметить, молодые доктора не испугались.

Арине Вильдейс запомнился первый день: у пожилого пациента случился гипертонический криз, нужно было срочно понизить давление, назначить лечение. Это потом она призналась, что ей было ужасно страшно, а в тот момент об этом даже и не думалось – спасала жизнь человеку. Через две недели, когда больной пошел на поправку, испытала чувство удовлетворения.

– О профессии врача мечтала с детства, всегда хотелось кого-то лечить, заботиться. По окончании школы поступила в медицинский вуз, – рассказала Арина Владимировна. – Выбрала специальность терапевта. Планирую повышать квалификацию: врачебное дело – это непрерывное образование.

По совету бабушки, педагога, стал врачом Федор Лузгин. В школе увлекся биологией, в студенческие годы – оториноларингологией, затем были ординатура, интернатура. В Михайловской больнице стажировался, проходил практику. К нему на прием приходят и взрослые, и маленькие пациенты. Лечился и я у него, и могу сказать так: «Врач внимательный, знающий».

Рядом с ним опытный наставник – Игорь Анатольевич Кузнецов, его стаж работы в этой больнице – 23 года. Они распределили обязанности, проводят консилиумы и совместные приемы.

Говорит главный врач Михайловской ЦРБ Владимир Бухов:

– Для развития здравоохранения в районе местная администрация в этом и прошлом году приобрела медицинскую технику и оборудование на сумму более 1 млн. рублей, два автомобиля скорой медицинской помощи. Четырем специалистам районной больницы приобрели благоустроенное жилье. Также позитивно решается и кадровая проблема: двадцать пять выпускников общеобразовательных школ получают среднее медицинское образование, а двадцать – высшее профессиональное, причем студенты выпускных курсов и ординаторы, поступившие в вуз по целевому направлению, осваивают столь необходимые для нас профессии окулиста, анестезиолога-реаниматолога, детского врача и психиатра.

Александр Федосеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 183 (5470) от 19 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Семилетней рязанке Варе Киселевой нужна помощь

В Рязани завершился первый день акции "Река Жизни-81"

Более 4 000 рязанцев уже сделали прививки от гриппа

Вести районов
Зимовать с теплом
Объекты ЖКХ и жилой фонд области подготовились к прохождению зимнего периода
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Шаги к сотрудничеству
У рязанских производителей имеется большой потенциал для выхода в крупные торговые сети
Татьяна Железнова
Из официальных источников
Зимовать с теплом
Объекты ЖКХ и жилой фонд области подготовились к прохождению зимнего периода
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Решают жители
Местные проблемы – забота общая
Общество
Многогранное творчество
Рязанцев приглашают познакомиться с работами участников Всероссийской молодежной выставки
Вероника Шелякина
РВ ТВ
Гордимся Родиной и земляками
В школах Рязани проходят уроки патриотизма
Вячеслав Астафьев
Город и мы
Аварийные «раскопки»
Кто в ответе за нарушенное благоустройство?
Светлана Максимова
Город и мы
Обнаружить и ликвидировать
За девять месяцев текущего года с территории Московского района Рязани убрано 25 свалок бытового мусора
Светлана Максимова
Актуально
Ориентир – потребности региона
Проблемы развития туризма обсудили на межрегиональной конференции
Вероника Шелякина
Актуально
Встречи на местах
С сентября в Сасовском районе начали проходить выездные расширенные совещания под председательством главы администрации Сасовского муниципального района Сергея Макарова
Авторская колонка
Цифирная школа
Ирина Сизова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы