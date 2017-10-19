В добрый путь!

Как молодые медработники обосновались в Михайловском районе

Вместе с осенней слякотью и прохладой вновь заявили о себе простудные заболевания. Неприятные ощущения в горле, насморк и кашель – верные признаки того, что надо идти в поликлинику, где теперь прием ведут молодые доктора – терапевт Арина Владимировна Вильдейс и оториноларинголог Федор Сергеевич Лузгин.

– Мы рады молодым специалистам, – сказала заведующая поликлиникой Наталья Ценилова. – Они хорошо подготовлены, владеют современными методами диагностики и лечения, разбираются в лекарственных препаратах. А главное – они полны сил и желания лечить, помогать больным.

Молодые врачи, окунувшиеся в будни районной поликлиники, уже получили первый опыт общения с пациентами, проводили профилактические осмотры и скрининг-обследования, выезжали в сельскую местность, где вели приемы в амбулаториях и медпунктах. И трудностей, надо отметить, молодые доктора не испугались.

Арине Вильдейс запомнился первый день: у пожилого пациента случился гипертонический криз, нужно было срочно понизить давление, назначить лечение. Это потом она призналась, что ей было ужасно страшно, а в тот момент об этом даже и не думалось – спасала жизнь человеку. Через две недели, когда больной пошел на поправку, испытала чувство удовлетворения.

– О профессии врача мечтала с детства, всегда хотелось кого-то лечить, заботиться. По окончании школы поступила в медицинский вуз, – рассказала Арина Владимировна. – Выбрала специальность терапевта. Планирую повышать квалификацию: врачебное дело – это непрерывное образование.

По совету бабушки, педагога, стал врачом Федор Лузгин. В школе увлекся биологией, в студенческие годы – оториноларингологией, затем были ординатура, интернатура. В Михайловской больнице стажировался, проходил практику. К нему на прием приходят и взрослые, и маленькие пациенты. Лечился и я у него, и могу сказать так: «Врач внимательный, знающий».

Рядом с ним опытный наставник – Игорь Анатольевич Кузнецов, его стаж работы в этой больнице – 23 года. Они распределили обязанности, проводят консилиумы и совместные приемы.

Говорит главный врач Михайловской ЦРБ Владимир Бухов:

– Для развития здравоохранения в районе местная администрация в этом и прошлом году приобрела медицинскую технику и оборудование на сумму более 1 млн. рублей, два автомобиля скорой медицинской помощи. Четырем специалистам районной больницы приобрели благоустроенное жилье. Также позитивно решается и кадровая проблема: двадцать пять выпускников общеобразовательных школ получают среднее медицинское образование, а двадцать – высшее профессиональное, причем студенты выпускных курсов и ординаторы, поступившие в вуз по целевому направлению, осваивают столь необходимые для нас профессии окулиста, анестезиолога-реаниматолога, детского врача и психиатра.

Александр Федосеев