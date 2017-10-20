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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Рязанцы могут попасть в «Пространство Шлоева»

09:00 / Культура
Фотовыставка Геннадия Шлоева, посвященная 70-летию фотохудожника, откроется сегодня в 17.00 в музее истории молодежного движения
Рязанцы могут попасть в «Пространство Шлоева»

Выставка организована Рязанским Союзом фотохудожников России и музейно-выставочным Центром «Фотодом», сообщают в управлении культуры администрации города.

Геннадий Михайлович Шлоев родился 19 октября 1947 года в Рязани. Работал тренером по легкой атлетике, а затем психологом в Солотчинском детском доме и преподавателем психологии в РГПИ (РГУ им. С.А. Есенина). Фотоискусством начал заниматься самостоятельно. В начале 70-х посещал НФК «Мещера». В 1977, совместно с коллегами, организовал городской фотоклуб «Ока», впоследствии – народный коллектив. С 2002 года – член Союза фотохудожников России. 24 мая 2002 года, после тяжелой и продолжительной болезни Геннадий Шлоев скончался в возрасте 54 лет.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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