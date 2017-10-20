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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Голкипер «Элекса-Фаворита» претендует на звание лучшего молодого педагога Рязани

09:06 / Общество
Артём Шабанов принимает участие в конкурсе «Педагогический дебют»
Голкипер «Элекса-Фаворита» претендует на звание лучшего молодого педагога Рязани

Напомним, муниципальный этап IX Всероссийского конкурса молодых учителей стартовал во вторник, 17 октября, в школе №39 города Рязани. Его участниками стали 16 педагогов – по 8 учителей и работников дошкольного образования. Стаж педагогической работы участников не превышает трёх лет.

– С этого года я работаю инструктором по физкультуре в детском саду №118, – рассказал Артём. – Именно там мне и предложили принять участие в конкурсе. На первом этапе участники должны были направить видеофрагмент своего занятия. Из 50 человек, приславших запись, в очный этап конкурса прошли 16.

Конкурс проводится в течение трёх дней. Во вторник состоялось его торжественное открытие, после чего молодые педагоги представили свои презентации: «У меня это хорошо получается». В среду они дали открытые уроки – учителя на базе школы №39, дошкольные работники – в детском саду №139. Работать им пришлось с детьми, которых видели в первый раз. При этом на занятиях присутствовали члены жюри и зрители.

Завершится конкурс в пятницу, 20 октября. В заключительный день участникам предстоит выступить с публичными лекциями перед большой аудиторией, после чего жюри подведёт итоги и назовёт победителя. Ему предстоит принять участие уже в областном этапе конкурса «Педагогический дебют».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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