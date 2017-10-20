БК «Рязань» потерпел поражение в Сургуте

В очередном матче чемпионата Суперлиги-1 БК «Рязань», к сожалению, не смог навязать борьбу действующему победителю турнира «Университету-Югре» в Сургуте. Хозяева постоянно наращивали свое преимущество и остановились на цифрах – 71:100. О ходе матча сообщили в пресс-службе клуба.

В чемпионате-2017/18 прошлогодний чемпион «Университет-Югра» стартовал из рук вон плохо – с четырех поражений подряд. При этом, в составе команды по-прежнему достаточно опытных и мастеровитых игроков во главе с Николой Лепоевичем (в межсезонье в Сургут отправился экс-«зубр» Евгений Карпеко). Не удивительно, что перед визитом БК «Рязань» хозяева просто рвались в бой.

А вот наша команда старт матча «проспала». К середине первого периода счет был уже 0:10. К сожалению, от этого порыва «студентов» гости отойти так и не сумели. Пожалуй, лишь раз у подопечных Павла Гооге была возможность зацепиться за счет, когда на исходе седьмой минуты издали пальнул Валерий Алексеев – 10:15. Но уже в следующей атаке «Университета-Югры» аналогичным образом ответил форвард хозяев Александр Пушкин, и в дальнейшем отрыв соперников только увеличивался. К исходу стартовой десятиминутки он составлял 16 очков, к экватору встречи – 19, перед заключительным периодом и вовсе 34 (48:82).

Только когда «Университет-Югра» успокоилась и ее тренерский штаб начал выпускать скамеечников, игра подравнялась. БК «Рязань» удалось даже несколько подсократить разрыв, но это слабое утешение после разгромного поражения.

На данный момент с одной победой в шести матчах БК «Рязань» делит места с 10-го по 13-е. Очередные матчи «зубры» проведут на своих площадках – 22 октября против столичного ЦСКА-2 (Спорткомплекс, 14.00) и 25 октября с «Куполом-Родники» из Ижевска (рыбновский ФСК «Звезда», 19.00).