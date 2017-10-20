лизинг
13:43 МСК
Пятница
20 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
120

Рязанская делегация участвует в образовательной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов

09:51 / Общество

Представители рязанской делегации проходят обучение по нескольким образовательным блокам: «Технологии будущего», «Экономика для будущего развития», «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир», «Проектирование будущего. Архитектура и дизайн», «Гражданская платформа развития», «Новые медиа», «Экология и здоровье», «Будущее науки и глобального образования». Занятия, направленные на повышение профессиональных компетенций и развитие личностных качеств молодежи, проходят в формате панельных дискуссий, форсайт-сессий, мастер-классов и тренингов, воркшопов, презентаций и дебатов.

Лекторами образовательной программы выступают известные политики, деятели культуры, спортсмены и ведущие эксперты в самых разных областях. Рязанцы приняли участие во встрече с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, австралийским оратором Ником Вуйчичем, актером театра и кино Сергеем Безруковым, режиссерами Федором Бондарчуком и Владимиром Меньшовым, писателем Сергеем Лукьяненко, французским публицистом Фредериком Бегбедером, дрессировщиком Эдгаром Запашным, Олимпийскими чемпионами Александром Карелиным и Еленой Исинбаевой и другими известными людьми.

В составе делегации Рязанской области на 175 человек: учащаяся и рабочая молодежь, лидеры общественных организаций, органов студенческого самоуправления, творческая молодежь, спортсмены, молодые ученые, предприниматели, журналисты.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Голкипер «Элекса-Фаворита» претендует на звание лучшего молодого педагога Рязани

Шаги к сотрудничеству

Многогранное творчество

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:36
Молодежный состав «Рязани-ВДВ» сыграет с КПРФ-«Русичи» из Орла
11:35
В БК «Рязань» пришли защитник и центровой
11:24
Дети из 42 регионов России проходят реабилитацию в рязанском санатории
11:22
Во время пожара в Рязанской области пострадал человек
11:16
До семи лет колонии и штраф в 500 тысяч грозит разанцам за сломанные деревья
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы