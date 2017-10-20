Рязанская делегация участвует в образовательной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Представители рязанской делегации проходят обучение по нескольким образовательным блокам: «Технологии будущего», «Экономика для будущего развития», «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир», «Проектирование будущего. Архитектура и дизайн», «Гражданская платформа развития», «Новые медиа», «Экология и здоровье», «Будущее науки и глобального образования». Занятия, направленные на повышение профессиональных компетенций и развитие личностных качеств молодежи, проходят в формате панельных дискуссий, форсайт-сессий, мастер-классов и тренингов, воркшопов, презентаций и дебатов.

Лекторами образовательной программы выступают известные политики, деятели культуры, спортсмены и ведущие эксперты в самых разных областях. Рязанцы приняли участие во встрече с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, австралийским оратором Ником Вуйчичем, актером театра и кино Сергеем Безруковым, режиссерами Федором Бондарчуком и Владимиром Меньшовым, писателем Сергеем Лукьяненко, французским публицистом Фредериком Бегбедером, дрессировщиком Эдгаром Запашным, Олимпийскими чемпионами Александром Карелиным и Еленой Исинбаевой и другими известными людьми.

В составе делегации Рязанской области на 175 человек: учащаяся и рабочая молодежь, лидеры общественных организаций, органов студенческого самоуправления, творческая молодежь, спортсмены, молодые ученые, предприниматели, журналисты.

Источник: сайт правительства Рязанской области