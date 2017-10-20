50 тысяч рублей штрафа выплатит житель Рязанской области за попытку напасть на сотрудника полиции

В Рязанском районе осудили местного жителя, который в июле этого года пытался напасть на сотрудника полиции. Как сообщает сайт прокуратуры области, подсудимый вместе с друзьями распивал спиртные напитки на территории АЗС «Спецнефтепродукт». В это время на служебном автомобиле подъехали инспекторы ДПС и увидели, что подсудимый и его товарищи распивают спиртные напитки у своего автомобиля. Мужчина предположил, что сотрудники ДПС могут помешать отдыху и даже забрать компанию в отдел, и решил припугнуть инспектора. Он разбил стеклянную бутылку о бетонный столб взял ее за горлышко и направился к инспектору ДПС, который находился в салоне служебного автомобиля. Хулиган замахнулся разбитой бутылкой на полицейского, пытаясь ударить его по голове. Хулигана обезвредили.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного Кодекса РФ, и назначил ему наказание в штрафа в размере 50000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.