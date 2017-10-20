В Рязани начала работать школа бега для взрослых

Состоялась презентация первой в Рязани спортивной школы легкоатлетической направленности. Как сообщили основатели школы – управляющая сети фитнес клубов «Фит-элит» Елена Киреева и мастер спорта международного класса Юрий Колдин, пока основным направлением спортшколы станет бег, в перспективе в школе планируется открыть и другие отделения, например, лыжное и велогонок. Предполагается, что школа бега будет работать ежедневно, занятия по общей и специально беговой подготовке будут вести Юрий Колдин и мастер спорта международного класса Екатерина Досейкина. Стать учеником школы сможет любой желающий с начальным уровнем физической подготовке без возрастных ограничений. Первое открытое занятие состоится 20 октября в 18.30 на стадионе «Спартак».