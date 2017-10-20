лизинг
13:43 МСК
Пятница
20 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
120

В ДТП с выездом на «встречку» за 9 месяцев этого года в Рязанской области погибли 66 человек

11:36 / Общество

Как сообщает сайт регионального управления МВД России, за 9 месяцев этого года в регионе произошло 169 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. В них погибли 66 человек и 349 получили травмы.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям, что прежде чем начать обгон, вы обязаны убедиться в том, что полоса движения, на которую вы собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона вы не создадите помех другим участникам дорожного движения.

Водителю запрещается выполнять обгон в следующих случаях:

– Когда транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

– Когда транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

– Когда следующее за ним транспортное средство начало обгон;

– Когда по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

50 тысяч рублей штрафа выплатит житель Рязанской области за попытку напасть на сотрудника полиции

За сутки на дорогах Рязанской области произошло 38 ДТП

Рязанская делегация участвует в образовательной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:36
Молодежный состав «Рязани-ВДВ» сыграет с КПРФ-«Русичи» из Орла
11:35
В БК «Рязань» пришли защитник и центровой
11:24
Дети из 42 регионов России проходят реабилитацию в рязанском санатории
11:22
Во время пожара в Рязанской области пострадал человек
11:16
До семи лет колонии и штраф в 500 тысяч грозит разанцам за сломанные деревья
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы