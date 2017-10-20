В ДТП с выездом на «встречку» за 9 месяцев этого года в Рязанской области погибли 66 человек

Как сообщает сайт регионального управления МВД России, за 9 месяцев этого года в регионе произошло 169 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения. В них погибли 66 человек и 349 получили травмы.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям, что прежде чем начать обгон, вы обязаны убедиться в том, что полоса движения, на которую вы собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона вы не создадите помех другим участникам дорожного движения.

Водителю запрещается выполнять обгон в следующих случаях:

– Когда транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

– Когда транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

– Когда следующее за ним транспортное средство начало обгон;

– Когда по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.