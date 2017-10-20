Следователи рассказали о причинах прошлогоднего взрыва в жилом доме по 1-му Осеннему переулку в Рязани

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей в результате инцидента с бытовым газом в жилом доме № 4 по 1-у Осеннему переулку в Рязани. В результате разрушения верхних этажей одного подъезда жилого дома погибли 7 человек.

По уголовному делу специалисты провели ряд сложных судебных экспертиз. Была установлена причина и механизм взрыва в жилом доме. Специалисты подтвердили первоначальную версию о неосторожном обращении с бытовым газом одного из жителей дома. В частности, житель дома открутил соединительный элемент газового оборудования от газового счетчика, соединенного со стояком. Вследствие этого газ из трубы неконтролируемо поступал в помещение. Газовоздушная смесь воспламенилась, и произошел взрыв. Действия виновного квалифицированы по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время следствием устанавливаются причины и условия, способствующие совершению преступления, после чего будет принято окончательное решение по уголовному делу.