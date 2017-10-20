В Рязани ночью горела машина

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 01.24 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Бирюзова в Рязани. Огонь повредил автомобиль, люди не пострадали. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника государственной противопожарной службы.