Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 01.24 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Бирюзова в Рязани. Огонь повредил автомобиль, люди не пострадали. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Рязани ночью горела машина
11:38 19.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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