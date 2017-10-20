Пожар произошел вчера вечером в селе Наследничье Шиловского района, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного «01» вчера в 22.49. Горел нежилой деревянный дом. Люди в пожаре не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел нежилой дом
11:40 19.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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