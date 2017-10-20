В Рязанской области сгорел нежилой дом

Пожар произошел вчера вечером в селе Наследничье Шиловского района, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного «01» вчера в 22.49. Горел нежилой деревянный дом. Люди в пожаре не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.