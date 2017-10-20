Согласно оперативной сводке МЧС России по области, вчера в 23.47 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Поляны Рязанского района. Транспортное средство повреждено огнем, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.
В селе Поляны Рязанской области горел автомобиль
11:40 19.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области сгорел нежилой дом
Житель Тамбовской области спровоцировал смертельное ДТП в Рязанской области