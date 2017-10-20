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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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В селе Поляны Рязанской области горел автомобиль

11:40 / Происшествия

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, вчера в 23.47 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Поляны Рязанского района. Транспортное средство повреждено огнем, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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