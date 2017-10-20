Возгорание произошло сегодня ночью на Солотчинском шоссе в Рязани, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В 01.10 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в башенном кране. Огонь повредил электрокабель, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника государственной противопожарной службы.
В Рязани пожар случился в башенном кране
11:43 19.10.2017 / Происшествия
Причина – возгорание электрокабеля
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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