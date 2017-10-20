В Рязани пожар случился в башенном кране

Причина – возгорание электрокабеля

Возгорание произошло сегодня ночью на Солотчинском шоссе в Рязани, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В 01.10 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в башенном кране. Огонь повредил электрокабель, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника государственной противопожарной службы.