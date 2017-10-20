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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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В одном здании с детской поликлиникой в Рязани находится рюмочная

12:09 / Общество

Как сообщает портал Вездекультура, в Железнодорожном районе Рязани в одном здании с филиалом детской поликлиники № 1, открывшемся месяц назад, находится рюмочная.

Рюмочная располагается за технической постройкой, похожа на склад и не имеет вывески. Лицензии на торговлю алкоголем у заведения нет, бутылки имеют одинаковые этикетки, но разные названия — характерный признак контрафакта. В результате полицейские изъяли сорок с лишним бутылок. По факту правонарушения составлен протокол.

– Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 417 кодекса об административном правонарушение влечет наложение административного штрафа до трех миллионов рублей, – пояснил начальник отделения по исполнению административного законодательства ОМВД России по Железнодорожному району Андрей Бурцев.

Материалы будут переданы в суд, а также в прокуратуру и другие надзорные ведомства, в чьей компетенции прекратить работу рюмочной.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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