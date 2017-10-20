Рязанская область возглавила ТОП-10 регионов России по исполнению Майских Указов Президента РФ в экономике и соцсфере

По результатам исследования компании «Медиалогия» в сентябре 2017 года Рязанская область возглавила список десяти лучших регионов РФ по реализации Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в экономике и социальной сфере.

Говоря о перспективах развития, губернатор Николай Любимов отметил: «Выполняя Майские Указы Президента РФ В.В. Путина, мы будем привлекать инвестиции, формировать цифровой регион, создавать высокотехнологичные рабочие места». Важнейшими направлениями деятельности Николай Любимов назвал укрепление экономики, активную работу с инвесторами, открытие новых производств и модернизацию действующих предприятий.

Нужно ускорить переход к цифровой экономике, что позволит открывать высокотехнологичные рабочие места, привлекательные для молодежи, – подчеркнул губернатор. – Необходимо создать оптимальные условия для развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

Николай Любимов отметил, что Рязанская область должна войти в число регионов с высоким качеством жизни. «Мы будем активно заниматься социальной инфраструктурой, реконструировать дороги, благоустраивать города и сельские населенные пункты и, таким образом, формировать комфортную для людей среду. Словом, сделаем все для того, чтобы наша прекрасная Рязанская область вошла число регионов с высоким качеством жизни», – сказал Губернатор. Он подчеркнул, что работа по исполнению Майских указов Президента РФ В.В. Путина будет активно продолжаться, так как в них содержатся главные задачи по повышению уровня жизни людей.

Источник: сайт правительства Рязанской области