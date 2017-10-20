лизинг
13:38 МСК
Пятница
20 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
158

Рязанская область возглавила ТОП-10 регионов России по исполнению Майских Указов Президента РФ в экономике и соцсфере

12:12 / Власть

По результатам исследования компании «Медиалогия» в сентябре 2017 года Рязанская область возглавила список десяти лучших регионов РФ по реализации Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в экономике и социальной сфере.

Говоря о перспективах развития, губернатор Николай Любимов отметил: «Выполняя Майские Указы Президента РФ В.В. Путина, мы будем привлекать инвестиции, формировать цифровой регион, создавать высокотехнологичные рабочие места». Важнейшими направлениями деятельности Николай Любимов назвал укрепление экономики, активную работу с инвесторами, открытие новых производств и модернизацию действующих предприятий.

Нужно ускорить переход к цифровой экономике, что позволит открывать высокотехнологичные рабочие места, привлекательные для молодежи, – подчеркнул губернатор. – Необходимо создать оптимальные условия для развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

Николай Любимов отметил, что Рязанская область должна войти в число регионов с высоким качеством жизни. «Мы будем активно заниматься социальной инфраструктурой, реконструировать дороги, благоустраивать города и сельские населенные пункты и, таким образом, формировать комфортную для людей среду. Словом, сделаем все для того, чтобы наша прекрасная Рязанская область вошла число регионов с высоким качеством жизни», – сказал Губернатор. Он подчеркнул, что работа по исполнению Майских указов Президента РФ В.В. Путина будет активно продолжаться, так как в них содержатся главные задачи по повышению уровня жизни людей.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Судебные приставы проверят «удивительные вещи» в рязанском санатории «Сосновый бор»

Работу арендаторов лесных участков в Рязанской области проверят

В Рязанской области установлены нормативы обеспечения государственных гарантий в сфере образования

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:36
Молодежный состав «Рязани-ВДВ» сыграет с КПРФ-«Русичи» из Орла
11:35
В БК «Рязань» пришли защитник и центровой
11:24
Дети из 42 регионов России проходят реабилитацию в рязанском санатории
11:22
Во время пожара в Рязанской области пострадал человек
11:16
До семи лет колонии и штраф в 500 тысяч грозит разанцам за сломанные деревья
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы