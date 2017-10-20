Как сообщает сайт УМВД России по области, во время рейда в Рязани специалисты осмотрели 155 пассажирских автобусов. 10 из них оказались неисправными. В один из таких автобусов были неправомерно внесены изменения, а два автобуса не были в установленном порядке укомплектованы медицинскими аптечками.
В Рязани выявлены автобусы-«нарушители»
12:30 19.10.2017 / Общество
Сотрудники ГИБДД провели рейд «Автобус»
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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