В Рязани выявлены автобусы-«нарушители»

Сотрудники ГИБДД провели рейд «Автобус»

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время рейда в Рязани специалисты осмотрели 155 пассажирских автобусов. 10 из них оказались неисправными. В один из таких автобусов были неправомерно внесены изменения, а два автобуса не были в установленном порядке укомплектованы медицинскими аптечками.