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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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В Рязани выявлены автобусы-«нарушители»

12:30 / Общество
Сотрудники ГИБДД провели рейд «Автобус»

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время рейда в Рязани специалисты осмотрели 155 пассажирских автобусов. 10 из них оказались неисправными. В один из таких автобусов были неправомерно внесены изменения, а два автобуса не были в установленном порядке укомплектованы медицинскими аптечками.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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