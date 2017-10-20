Рязанские дети – лучшие юннаты России

В Федеральном детском эколого-биологическом центре прошел Всероссийский конкурс-выставка «Юннат-2017». Рязанскую область на нем представляли победители подобного регионального конкурса – воспитанники областного эколого-биологического центра Захар Миленин (Рыбновская школа №3) и Полина Муковникова из Скопинской третьей школы. На всероссийской арене Захар стал дипломантом первой степени (он представлял проект по выращиванию грибов вешенок в домашних условиях), а Полина, проводившая исследования по урожайности картофеля, получила диплом третьей степени.

Диплом и медаль были вручены также начальнику агротехнического отдела Рязанского экоцентра Вере Беляевой.