лизинг
13:38 МСК
Пятница
20 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
146

Рязанские дети – лучшие юннаты России

12:57 / Общество
Рязанские дети – лучшие юннаты России

В Федеральном детском эколого-биологическом центре прошел Всероссийский конкурс-выставка «Юннат-2017». Рязанскую область на нем представляли победители подобного регионального конкурса – воспитанники областного эколого-биологического центра Захар Миленин (Рыбновская школа №3) и Полина Муковникова из Скопинской третьей школы. На всероссийской арене Захар стал дипломантом первой степени (он представлял проект по выращиванию грибов вешенок в домашних условиях), а Полина, проводившая исследования по урожайности картофеля, получила диплом третьей степени.

Диплом и медаль были вручены также начальнику агротехнического отдела Рязанского экоцентра Вере Беляевой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани выявлены автобусы-«нарушители»

В одном здании с детской поликлиникой в Рязани находится рюмочная

У жителя Рязани изъяли около 100 граммов гашиша

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:36
Молодежный состав «Рязани-ВДВ» сыграет с КПРФ-«Русичи» из Орла
11:35
В БК «Рязань» пришли защитник и центровой
11:24
Дети из 42 регионов России проходят реабилитацию в рязанском санатории
11:22
Во время пожара в Рязанской области пострадал человек
11:16
До семи лет колонии и штраф в 500 тысяч грозит разанцам за сломанные деревья
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы