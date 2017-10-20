Рязанцы участвуют в чемпионате по управлению бизнесом

Заместитель председателя правительства области Олег Булеков дал официальный старт региональному этапу международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Региональный этап продлится два дня. Он носит и другое название: «Кубок стратегии и управления бизнесом». Сегодня с утра 120 игроков, большая часть из которых – действующие предприниматели и студенты экономических направлений, разделились на команды и начали раунд в одинаковых стартовых условиях. Каждая команда получила «отчет» о деятельности «ее компании» за последние 5 кварталов работы. Основная задача участников: по итогам 5 этапов принятия управленческих решений иметь самый высокий показатель инвестиционной привлекательности «своей компании».

– Это хорошая интерактивная площадка, которая позволит некоторым предпринимателям не только найти, но и раскрыть свои таланты, – сказал Олег Булеков. – Известна поговорка: «Тяжело в ученье, легко в бою». Площадка поможет вам стать эффективными, социально ориентированными бизнесменами. В состязаниях командный дух, командный подход позволяет достичь побед. Рязанской области, поверьте, очень нужны талантливые, креативные, трудолюбивые молодые предприниматели.

Иван Золотарев, генеральный директор ООО «Сапожковские минеральные воды», принимает участие в состязаниях в составе команды «Бодрыня». По его словам, такой Кубок – это отличная учеба, дающая возможность получить новые навыки ведения собственного дела, управления реальными процессами.

Организаторами Кубка стратегии и управления бизнесом являются РАНХиГС и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке правительства Рязанской области. После двух дней проведения Кубка будут определены сильнейшие управленческие команды. Они примут участие в национальном этапе международного чемпионата.

Фото Юлии Зверковой