В Подмосковье откроется выставка рязанского скульптора Раисы Лысениной

27 октября в 15.00 в музее-заповеднике Абрамцево (Московская область, Хотьково, ул. Кооперативная, 23) состоится открытие персональной выставки заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств, знаменитого рязанского скульптора Раисы Лысениной «Путь к себе». Об этом сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма.

Выставка охватывает внушительный период в творчестве скульптора. В экспозиции можно проследить процесс формирования собственного изобразительного языка, расширение круга тем, усложнение пластических, конструктивных и колористических задач, поставленных перед собой Раисой Лысениной. Выставка будет работать до 27 ноября.