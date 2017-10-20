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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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В Подмосковье откроется выставка рязанского скульптора Раисы Лысениной

14:43 / Культура

27 октября в 15.00 в музее-заповеднике Абрамцево (Московская область, Хотьково, ул. Кооперативная, 23) состоится открытие персональной выставки заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств, знаменитого рязанского скульптора Раисы Лысениной «Путь к себе». Об этом сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма.

Выставка охватывает внушительный период в творчестве скульптора. В экспозиции можно проследить процесс формирования собственного изобразительного языка, расширение круга тем, усложнение пластических, конструктивных и колористических задач, поставленных перед собой Раисой Лысениной. Выставка будет работать до 27 ноября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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