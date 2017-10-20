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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Рязанцам сообщают: запущен мобильный справочник «Поступай правильно»

14:44 / Общество

Как сообщает сайт регионального министерства образования, сервис обеспечивает доступ к информации о вузах России. В мобильном справочнике пользователи смогут найти контакты приемной комиссии вуза, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет, участии вуза в различных рейтингах.

Приложение обеспечивает простой поиск вузов по различным критериям и возможность их сравнения по выбранным параметрам.

При подготовке мобильного приложения использовалась информация, интегрированная из ряда информационных систем, при этом данные, подтвержденные образовательной организацией, маркированы специальным штампом.

Платформа разработана Национальным исследовательским университетом «МЭИ» при поддержке минобрнауки России.

Приложение доступно в Google Play и App Store, бесплатно и не содержит рекламы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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