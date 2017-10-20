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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Депутаты Госдумы РФ одобрили реструктуризацию государственного долга Рязанской области

14:56 / Власть
А еще – выделение средств на продолжение строительства БСМП

Соответствующие решения нижней палаты парламента прокомментировал депутат от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров. По его словам, одобрены поправки в бюджет 2017 года, внесенные правительством РФ. По словам парламентария, в ходе обсуждения речь шла также о корректировке межбюджетных отношений. Рязанская область уже получила поддержку по некоторым направлениям. Принято решение о реструктуризации госдолга региона и о выделении средств для продолжения строительства БСМП. С просьбой о федеральном финансировании обращался губернатор Николай Любимов, предложение было одобрено Президентом РФ В.В. Путиным.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров отметил, что внесенные в бюджет поправки связаны с дополнительными поступлениями и перераспределением средств. Предполагается, что они будут направлены на развитие сельского хозяйства и промышленности, в том числе на погашение кредитов ОПК. Уточнены также макроэкономические показатели – по прогнозам рост ВВП составит более 2 процентов. Андрей Макаров отметил, что даже при существующих рисках итоги 2017 года вполне позитивные: «Страна преодолела кризис. И создана очень хорошая база для того, чтобы сделать серьезный рывок уже в следующей трехлетке».

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ обратил внимание на необходимость контроля за выполнением Майских Указов Президента РФ. «Выполнение Указов должно осуществляться не за счет граждан – это функции государства, и это надо проконтролировать. Цель Указов – достичь определенного уровня и поддерживать его», – сказал Андрей Макаров.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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