В Рязани в тестовом режиме начнет ходить автобус №10

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 23 октября будут внесены изменения в схему движения некоторых маршрутов городского пассажирского транспорта. Изменения коснутся схемы движения автобусов №11 и запуска нового тестового маршрута №10.

С 23 октября автобусы №11 будут следовать по маршруту поселок Борки – площадь Мичурина. В тестовом режиме начнет работу новый автобусный маршрут №10 «пос. Мехзавода – поселок Борки», который будет следовать по схеме: ул. Керамзавода – ул. Военных Автомобилистов – Михайловское шоссе – Первомайский проспект – ул. Каширина – пос. Борки. Новый маршрут будет обслуживаться двумя единицами подвижного состава.

В случае, если эксперты и жители города положительно оценят новый маршрут, он продолжит работу в постоянном режиме.