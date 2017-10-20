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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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В Рязани в тестовом режиме начнет ходить автобус №10

15:10 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 23 октября будут внесены изменения в схему движения некоторых маршрутов городского пассажирского транспорта. Изменения коснутся схемы движения автобусов №11 и запуска нового тестового маршрута №10.

С 23 октября автобусы №11 будут следовать по маршруту поселок Борки – площадь Мичурина. В тестовом режиме начнет работу новый автобусный маршрут №10 «пос. Мехзавода – поселок Борки», который будет следовать по схеме: ул. Керамзавода – ул. Военных Автомобилистов – Михайловское шоссе – Первомайский проспект – ул. Каширина – пос. Борки. Новый маршрут будет обслуживаться двумя единицами подвижного состава.

В случае, если эксперты и жители города положительно оценят новый маршрут, он продолжит работу в постоянном режиме.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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