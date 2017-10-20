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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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В Рязань пришла «Есенинская осень»

15:25 / Спорт
В областном центре стартовал всероссийский турнир по художественной гимнастике
Автор фото: Александр Королев | В Рязань пришла «Есенинская осень»
Фото: Александр Королев.

В нем принимают участие представители 19 субъектов Российской Федерации. В турнире участвует чемпионка мира в групповых упражнениях заслуженный мастер спорта Александра Семенова из Санкт-Петербурга, победительница юношеских олимпийских игр Ирина Анненкова из Сочи, а также мастера спорта международного класса и мастера спорта России. В судействе принимают участие судьи международной категории воспитанницы Рязанской школы гимнастики – главный судья Евгения Финкельштейн и чемпионка мира Яна Луконина.

По словам Евгении Финкельштейн, по итогам соревнований лучших и перспективных спортсменок отберут для тренировок в Центре олимпийской подготовки. Конкуренция высочайшая. Выиграют те, кто много работает на тренировках, четко выполняет все задания тренера и верит в успех.

На церемонии открытия турнира юных граций приветствовали заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, начальник сборной России, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Галина Романова.

По словам Ларисы Крохалевой, художественная гимнастика в Рязани – базовый вид спорта. У нас – высококвалифицированный тренерский состав, много перспективных спортсменок и, самое главное, есть база – спорткомплекс «Арена-Атрон». Такая база для проведения соревнований высокого уровня есть не в каждом регионе, а это во многом залог громких спортивных побед.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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