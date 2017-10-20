В Рязань пришла «Есенинская осень»

В областном центре стартовал всероссийский турнир по художественной гимнастике

В нем принимают участие представители 19 субъектов Российской Федерации. В турнире участвует чемпионка мира в групповых упражнениях заслуженный мастер спорта Александра Семенова из Санкт-Петербурга, победительница юношеских олимпийских игр Ирина Анненкова из Сочи, а также мастера спорта международного класса и мастера спорта России. В судействе принимают участие судьи международной категории воспитанницы Рязанской школы гимнастики – главный судья Евгения Финкельштейн и чемпионка мира Яна Луконина.

По словам Евгении Финкельштейн, по итогам соревнований лучших и перспективных спортсменок отберут для тренировок в Центре олимпийской подготовки. Конкуренция высочайшая. Выиграют те, кто много работает на тренировках, четко выполняет все задания тренера и верит в успех.

На церемонии открытия турнира юных граций приветствовали заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева, исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, начальник сборной России, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Галина Романова.

По словам Ларисы Крохалевой, художественная гимнастика в Рязани – базовый вид спорта. У нас – высококвалифицированный тренерский состав, много перспективных спортсменок и, самое главное, есть база – спорткомплекс «Арена-Атрон». Такая база для проведения соревнований высокого уровня есть не в каждом регионе, а это во многом залог громких спортивных побед.