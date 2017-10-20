В Рязани восстановят самые привлекательные для туристов деревянные здания конца XIX – начала XX века

В ходе выездного совещания заместитель главы администрации областного центра Татьяна Мастюкова и представители регионального министерства культуры и туризма осмотрели 11 рязанских домов, построенных в конце XIX – начале XX века, по улицам Салтыкова-Щедрина, Садовой и Семинарской. Участники встречи обсудили варианты механизмов по сохранению объектов деревянного зодчества в Рязани и приняли решение определить перечень наиболее перспективных с точки зрения туристической привлекательности домов, по каждому из которых будут обсуждаться возможные варианты восстановления и сохранения их внешнего облика.

Источник: сайт администрации Рязани