Новым наставником ХК «Рязань» стал Мисхат Фахрутдинов

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, ХК «Рязань» возглавил заслуженный тренер России Мисхат Кашафутдинович Фахрутдинов. Последним местом его работы был клуб КХЛ «Амур» из Хабаровска.

Мисхат Фахрутдинов родился 22 августа 1958 года в Ижевске. Как игрок выступал на позиции нападающего за «Прогресс» (Глазов), «Ижсталь» (Ижевск), «Динамо» (Харьков), «Динамо» (Москва), «Вестерос» (Вестерос) Швеция, «Эрдингер Джетс» (Эрдинг) Германия. Мастер спорта международного класса. Серебряный призёр чемпионатов СССР 1985, 1986, 1987 гг., бронзовый призёр чемпионатов СССР 1982,1983,1988 гг., победитель регулярного первенства Шведской элитной серии 1992/93 г., обладатель Кубка Шпенглера 1983 г.

В качестве тренера возглавлял «Римбо» (Нортелье) Швеция, «Лидинге» (Стокгольм) Швеция, «Витязь» (Чехов), Юниорскую (до 18 лет) сборную России, «Автомобилист» (Екатеринбург), «Рубин» (Тюмень), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Амур» (Хабаровск), работал в «Локомотиве» (Ярославль), «Динамо» (Москва). Заслуженный тренер России. Лучший тренер ВХЛ 2010/11.