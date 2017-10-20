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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Школьница из Рязанской области стала лауреатом Международного проекта «Салют талантов. Музыка»

16:33 / Культура
Школьница из Рязанской области стала лауреатом Международного проекта «Салют талантов. Музыка»

Воспитанница Мало – Шелемишевской детской школы искусств Скопинского района Марина Темникова приняла участие в суперфинале Международного проекта «Салют талантов. Музыка», который прошел в Санкт-Петербурге. Накануне Марина победила в VIII международном фестивале - конкурсе «Черноморские легенды», который проходил в городе Пицунда республики Абхазия и получила право выступить в суперфинале Международного проекта «Салют талантов. Музыка». Всего в конкурсе приняли участие более 800 детей из 102 городов России и шести стран.

Марина Темникова заняла почетное 2 место и получила диплом «Лауреата II степени».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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