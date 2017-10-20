Рязанские журналисты презентовали книгу «Большая малая пресса»

С инициативой создания книги год назад в День международной солидарности журналистов выступила бывший редактор газеты «Теплоприборовец» Ирина Бушуева. Инициативу поддержали в региональном отделении Союза журналистов.

Кроме авторов очерков, представленных в книге – бывших редакторов и корреспондентов многотиражек, на презентации присутствовали студенты кафедры журналистики Рязанского университета им. С. Есенина.

Хорошо иллюстрированное издание вышедшее в НП «Голос губернии», представляет уникальные рассказы об истории трудовых коллективов, чьими летописцами были многотиражки.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева. Она отметила высокую ответственность журналистов того времени перед своими коллективами, их любовь к своей профессии.

На презентации выступили председатель регионального отделения Союза литераторов России, чей путь в журналистику начался с многотиражной газеты, Ирина Челиканова, бывшие редакторы заводских газет Людмила Богданова, Тамара Дудник, Нина Копылова, Вера Орешина и другие. Все они подчеркивали, что книга – это не только память о том, что было, не только страницы истории региональной журналистики, она будет полезна для новых поколений журналистов.