В Словении узнали о туристическом потенциале Рязанской области

Как сообщает сайт правительства области, на международной конференции в Словении министр культуры и туризма области Виталий Попов провел презентацию туристического потенциала региона.

Международная конференция «Культурные маршруты славянского мира на карте Европы» состоялась в Любляне. В ней приняли участие представители России, Беларуси, Македонии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии и Черногории. В ходе встречи представители стран-партнеров обсудили создание новых общеславянских культурно-исторических маршрутов, которые в последующем могут быть интегрированы в «Культурные маршруты» Совета Европы. Речь шла о разработке таких проектов, как «Царские резиденции России и славянского мира», «Святыни неразделенного христианства», «Маршрут Святых Кирилла и Мефодия» и «Услышьте слово».

«Культурные маршруты славянского мира являются эффективным инструментом межкультурного диалога, обмена и взаимообогащения, имеют значительный потенциал для сотрудничества на европейском, национальном, региональном и местном уровнях», – сказал Виталий Попов. Министр представил рязанский регион как одно из привлекательных для туристов мест. Виталий Попов рассказал о святителе Феодорите, который благословил на царство Михаила Романова и был его духовным наставником. В настоящее время мощи святителя находятся в Борисо-Глебском соборе Рязани.

Участники конференции узнали о древнейшем Свято-Иоанно-Богословском монастыре, где находилась чудотворная икона апостола Иоанна Богослова, написанная в VI столетии в Византии. По словам Виталия Попова, наличие таких уникальных памятников духовно-культурного наследия дает возможность Рязанской области стать значимой частью разрабатываемых маршрутов. Кроме того, на конференции рассказали о знаменитых рязанцах, среди которых Сергей Есенин, Иван Павлов, Константин Циолковский, Измаил Срезневский.