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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Лучшие рязанские спортсмены-школьники получили награды от областного минспорта

17:23 / Спорт
Автор фото: Людмила Иванова | Лучшие рязанские спортсмены-школьники получили награды от областного минспорта
Фото: Людмила Иванова.

Финалистов VIII летней Спартакиады учащихся России и их тренеров чествовали сегодня в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Финальные соревнования Спартакиады проводились с 6 июня по 15 августа в различных городах России. Рязанские спортсмены приняли участие в заключительных состязаниях по гребле и гребному слалому, стрельбе из лука, теннису, бадминтону, самбо, тхэквондо и художественной гимнастике. По результатам общекомандного первенства сборная Рязанской области заняла 11 место из 29 регионов с численностью населения до двух миллионов жителей. Бронзовыми призерами Спартакиады стали Александр Лобанов (самбо), Екатерина Бирюкова (стрельба из лука), Владлен Миняев (тхэквондо), теннисисты Егор Агафонов, Даниэль Литвинов, Игорь Трунов. Четвертое призовое место заняли теннисистки Анастасия Мозгалева и Наталья Антонова, пятое призовое место – у гребца Егора Кузнецова.

Благодарности от регионального минспорта ребятам и их тренерам вручила и.о. руководителя ведомства Татьяна Пыжонкова. Приветствуя финалистов Спартакиады и их наставников, она отметила, что подготовка спортивного резерва является одной из актуальных задача в сфере физической культуры и спорта региона и 11-е место рязанской сборной на финальных соревнованиях летней Спартакиады – это хороший результат.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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