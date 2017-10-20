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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Активисты ОНФ добились ликвидации еще десяти несанкционированных свалок в Рязанском районе

17:30 / Экология
Активисты ОНФ добились ликвидации еще десяти несанкционированных свалок в Рязанском районе

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области проанализировали ход реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». Только за последнюю неделю общественникам удалось добиться ликвидации еще десяти несанкционированных свалок. Всего на интерактивной карте свалок в Рязанской области обозначено 252 точки, из них 70 – в статусе «свалка ликвидирована».

Помимо этого, активисты «Генеральной уборки» совершили выезд с целью проконтролировать устранение несанкционированных свалок в Рязанском районе. Первым пунктом рейда была свалка у озера Синец. Горой мусора был завалена вся подъездная дорога к водоему. Отдыхающим не мешал оставлять в посадках отходы даже перекрывающий дорогу шлагбаум. Власти Рязанского района откликнулись на обращение жителей и активистов ОНФ и устранили данную свалку, а вместе с ней разобрали еще десять мест, отмеченных на «Интерактивной карте свалок».

Так, был убран мусор, лежащий прямо под окнами жилых домов в селе Болошнево, и устранена свалка на обочине дороги перед въездом в село Агро-Пустынь. Неравнодушного жителя возмутила еще одна свалка в этом селе: рядом с дачным кооперативом, прямо на футбольном поле, люди оставляли мусор, вынесенный с кладбища. В Агро-Пустыни были проведены работы по уборке и оба места были расчищены.

По итогам рейда активисты «Генеральной уборки» передали свои замечания представителю администрации Рязанского района, принявшему участие в выезде.

«Стоит отметить оперативность действий представителей Рязанского района. Свалки были убраны довольно быстро, однако все еще требуется ручной добор мусора. Надеюсь, что другие районы также подключатся к работе над проблемой несанкционированных свалок и проблемных точек на карте в нашей области станет меньше», – заявил активист регионального отделения ОНФ и проекта «Генеральная уборка» Глеб Шабонин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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