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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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В Рязани за три дня ликвидировали дорожные ямы на улицах Почтовой и Светлый проезд

17:36 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани дорожный ремонт на муниципальных дорогах находятся в завершающей стадии. Работы полностью завершены на 33 участках улиц областного центра. Строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе, улицах Полонского, Братиславской, Новоселковской, обустройство дорог подрядчики выполняют на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской, Урицкого, Юннатов, проезде Яблочкова и 7-м Мервинском проезде, Полевой.

С 16 по 18 октября специалисты ликвидировали дорожные ямы на участках автомобильных дорог по улицам Почтовая и Светлый проезд на площади более 170 кв. метров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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