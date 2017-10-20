В Рязани за три дня ликвидировали дорожные ямы на улицах Почтовой и Светлый проезд

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани дорожный ремонт на муниципальных дорогах находятся в завершающей стадии. Работы полностью завершены на 33 участках улиц областного центра. Строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе, улицах Полонского, Братиславской, Новоселковской, обустройство дорог подрядчики выполняют на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской, Урицкого, Юннатов, проезде Яблочкова и 7-м Мервинском проезде, Полевой.

С 16 по 18 октября специалисты ликвидировали дорожные ямы на участках автомобильных дорог по улицам Почтовая и Светлый проезд на площади более 170 кв. метров.