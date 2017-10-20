В Рязани ищут очевидцев ДТП

5 августа этого года (ориентировочное время с 12 часов по 16 часов) неизвестный водитель на автомобиле черного цвета на нерегулируемом перекрестке улиц Магистральной и Карла Маркса в Рязани сбил пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Если Вы стали очевидцем этого происшествия и располагаете какой-либо информацией, просим обращаться в отдел по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 210 или телефону: 29-93-52.