лизинг
13:37 МСК
Пятница
20 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
133

В Рязани ищут очевидцев ДТП

17:40 / Общество

5 августа этого года (ориентировочное время с 12 часов по 16 часов) неизвестный водитель на автомобиле черного цвета на нерегулируемом перекрестке улиц Магистральной и Карла Маркса в Рязани сбил пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Если Вы стали очевидцем этого происшествия и располагаете какой-либо информацией, просим обращаться в отдел по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10, каб. 210 или телефону: 29-93-52.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме иностранку

Рязанские журналисты презентовали книгу «Большая малая пресса»

Рязанцам сообщают: запущен мобильный справочник «Поступай правильно»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:36
Молодежный состав «Рязани-ВДВ» сыграет с КПРФ-«Русичи» из Орла
11:35
В БК «Рязань» пришли защитник и центровой
11:24
Дети из 42 регионов России проходят реабилитацию в рязанском санатории
11:22
Во время пожара в Рязанской области пострадал человек
11:16
До семи лет колонии и штраф в 500 тысяч грозит разанцам за сломанные деревья
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы