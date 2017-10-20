Рязанец стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди ветеранов

Как сообщает сайт администрации областного центра, в минувшее воскресенье в болгарском Пловдиве в спортивном зале «Kolodrum» завершился Чемпионат мира по борьбе среди ветеранов. Россияне завоевали наибольшее количество наград в греко-римском и вольном стилях. В активе борцов греко-римского стиля – четыре золотые, шесть серебряных и семь бронзовых медалей, на счету «вольников» – три золотые, три серебряные и восемь бронзовых медалей.

Весомый вклад в победу нашей команды внес тренер-преподаватель спортшколы «Антей» Виталий Самохвалов, одержавший победу в возрастной группе 46-51 лет в весовой категории 78 кг и завоевавший титул чемпиона мира по греко-римской борьбе.