Экспозицией Рязанской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов заинтересовались представители Японии

Как сообщает сайт регионального правительства, экспозицию Рязанской области, где представлены достижения региона, ежедневно посещают несколько тысяч участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В их числе – японская делегация во главе с представителем Японо-Российского центра молодежных обменов Тому Асано. Он отметил, что имеет представление о рязанском регионе и ему знакомы имена Сергея Есенина и Ивана Павлова. Заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание реализации проектов в сфере международного молодежного взаимодействия.

Во время встречи представители японской и рязанской делегации обсудили перспективы взаимодействия в сфере культуры, спорта, изучения языков.