Свыше 99 процентов жителей Рязанской области имеют доступ к телевидению в цифровом формате

Вопросы развития цифрового эфирного телевещания на территории региона обсудил сегодня губернатор Николай Любимов с руководством и сотрудниками областного радиотелевизионного передающего центра

Директор филиала РТРС «Рязанский ОРТПЦ» Александр Лучкин продемонстрировал главе региона основное оборудование, благодаря которому осуществляется цифровое и аналоговое эфирное телевизионное и радиовещание на территории всей области, в том числе центр формирования мультиплексов, аппаратную контроля и отдел оперативного управления. По словам Александра Лучкина, в настоящее время предприятие имеет в регионе 33 объекта, на которых размещены антенны телевизионных и радиовещательных передатчиков. 82,9 процента населения области охвачено аналоговым вещанием (8 программ телевидения), 99,12 процента жителей доступно телевидение в цифровом формате (10 федеральных каналов первого мультиплекса). В текущем году завершено строительство сети цифрового эфирного телевещания, которое велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Все запланированные 24 объекта запущены в эксплуатацию и транслируют программы первого мультиплекса. Современное оборудование для трансляции второго мультиплекса смонтировано и подготовлено к работе в полном объеме. Планируется, что этот пакет цифрового вещания начнет действовать во всех муниципальных образованиях и включит региональный контент, то есть сделает доступными для всех жителей области местные телеканалы.

Как отметил губернатор Николай Любимов, в регионе активно ведется развитие цифрового вещания, что улучшает качество эфира, а также расширяет возможности местных телеканалов. «Важно запустить подготовленное оборудование в работу в самое ближайшее время. Это позволит смотреть людям региональные новости и быть в курсе того, что происходит в области», – сказал Николай Любимов. По словам Губернатора, региональная составляющая в телеэфире имеет большое значение, способствует повышению информированности населения о работе органов власти, социально-экономическом развитии региона, рязанцах, которые добиваются серьезных результатов.

Источник: сайт правительства Рязанской области