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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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С начала года 50 жителей Рязанской области уличили в краже газа

18:26 / Общество

С января по октябрь этого года специалисты компании «Газпром межрегионгаз Рязань» обнаружили 50 фактов несанкционированного отбора газа физическими лицами. Газ крали жители Рязанского, Ряжского, Старожиловского, Сасовского, Скопинского, Ухоловского, Шиловского и Ряжского районов. Общая сумма причинённого ущерба превысила три миллиона рублей. При этом некоторые граждане решили не доводить дело до суда и компенсировали нанесенный ущерб (общая сумма составила 1 миллион 300 тысяч рублей). В отношении тех, кто отказался добровольно возместить поставщику газа причиненный ущерб, направлены заявления в суд.

Также в краже газа был уличен один предприниматель, который самовольно сделал врезку в газопровод. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей. В отношении него по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 19 октября 2017 года
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