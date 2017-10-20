С начала года 50 жителей Рязанской области уличили в краже газа

С января по октябрь этого года специалисты компании «Газпром межрегионгаз Рязань» обнаружили 50 фактов несанкционированного отбора газа физическими лицами. Газ крали жители Рязанского, Ряжского, Старожиловского, Сасовского, Скопинского, Ухоловского, Шиловского и Ряжского районов. Общая сумма причинённого ущерба превысила три миллиона рублей. При этом некоторые граждане решили не доводить дело до суда и компенсировали нанесенный ущерб (общая сумма составила 1 миллион 300 тысяч рублей). В отношении тех, кто отказался добровольно возместить поставщику газа причиненный ущерб, направлены заявления в суд.

Также в краже газа был уличен один предприниматель, который самовольно сделал врезку в газопровод. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей. В отношении него по факту кражи возбуждено уголовное дело.