Поле эксперимента

На кинофестивале «Бумеранг» юные зрители увидели артхаусное кино

Клепиковская дет­ская киномастерская «Лучкино» приняла участие в ежегодном кинофоруме в лагере «Орленок» на берегу Черного моря. Три недели ребята со всех уголков России, победители разных фестивалей, получившие в качестве награды бесплатную путевку, изучали основы киноремесла, сами сочиняли и снимали кино. В числе педагогов форума был создатель клепиковской киностудии «Лучкино» Павел Морозов. Он руководил одним из отрядов юных кинематографистов. С ним – наш разговор.

Р.В.– Павел, чем интересен «Бумеранг» для детей, была ли у них возможность реализовать свои навыки на съемочной площадке?

П.М. – Кинофорум «Бумеранг» – одно из самых главных событий для ребят, занимающихся экранным творчеством. Будь то кино или телевидение. Этому форуму уже более десяти лет, и организаторам нужно сказать особое спасибо за то, что это стало возможным. Приехали профессионалы из Москвы, режиссер Владимир Грамматиков – президент форума, гениальный актер Авангард Леонтьев, телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов и многие другие. Все они активно работали с детьми, дали мастер-классы, помогали в творческом поиске. Я был одним из кураторов направления и руководил группой из 28 ребят. Лагерь «Орленок» – прекрасное место на берегу моря, потрясающие парки и пляжи, огромная территория. Многолетние традиции. Отличное питание, прекрасный коллектив, возможность продлить летние каникулы – о чем еще можно мечтать, когда ты школьник? Спонсор форума компания Sony подарила многим киностудиям поощрительные подарки. Так у нас в «Лучкино» появилась экшн-видеокамера. И мы ей обязательно воспользуемся для съемок репортажей о жизни города и спортивных мероприятий.

Р.В. – Вы привезли на фестиваль фильм «Брат», который получил много хороших отзывов в среде профессионалов, занимающихся детским короткометражным кино.

П.М. – Фильм «Брат», снятый в прошлом году в кинолагере «Лучкино» и собравший множество наград на фестивалях, был представлен для определения на вечное хранение в Госфильмофонд. Но выбрали другой фильм детской студии из города Глазова. Наши конкуренты работают 12 лет, из них 8 лет участвуют в «Бумеранге», а сам фильм снимали полтора года против наших десяти дней.

Р.В. – Вы всегда говорите, что не привозите в кинолагерь готовые замыслы фильмов, они рождаются в ходе коллективного обсуждения непосредственно на площадках. Как было в этот раз?

П.М. – Мы не изменили своим правилам. Дети не используют чужие заготовки, а думают сами и воплощают понравившиеся идеи. «Лучкино» выпустило два фильма, в то время как другие отряды только один. Первый фильм у нас вышел стандартный – в виде конфликта в диалоге, а для второго тему искали очень долго. И когда все уже снимали свои работы, мы все еще искали тему. Неожиданно из шуточного предложения одного из участников снять арт-хаус родилась идея фильма-протеста.

Сначала мы написали на доске несколько слов, определяющих то, что мы видим вокруг. Надо сказать, что снимать в летнем лагере на море крайне трудно, кругом одно и то же, и фильмы получаются из года в год одинаковые. О том, как что-то произошло в лагере. Мы же решили избежать этого и найти все, что не соответствует общему настроению. Так, напротив «парка» появилась «промзона», напротив «свободы» – «тюрьма» и т.д. После составления списка ребятам нужно было найти все это в лагере, что было непростым заданием на наблюдательность. Отыскать на курорте «жесть» не так-то просто. А договориться продюсерам с администрацией и получить на все разрешение – еще сложнее. Впрочем, все необходимые эпизоды мы сняли.

Список протестов был коротким и не новым для подросткового возраста. Все как всегда в любую эпоху. Оставалось сочинить музыку. Наша студия давно отказалась от практики заимствования музыки из Интернета. Пишем ее сами, либо обращаемся к музыкантам, либо оставляем фильм без музыки. На нашу просьбу откликнулся автор из Санкт-Петербурга Валерий Тхай, который за несколько часов записал для нашего фильма забойный гитарный трек.

Р.В. – Фильм Fire and steel («Огонь и сталь») уже доступен для просмотра в Интернете. У него довольно жесткая стилистика, отнюдь не радужная тональность, и в нем, мягко говоря, не превалирует тот оптимизм, который почему-то считается неотъемлемой частью кино для подрастающего поколения. Как отнеслось к фильму жюри?

П.М. – Фильм вышел неоднозначный, и жюри не смогло оценить его. Первое место отдали фильму, наиболее соответствовавшему общепринятым критериям. Второе место просто отменили, а наша работа повисла в воздухе.

Для съемочной группы этот факт, повергший на некоторое время всех в грусть, пожалуй, главный урок. Более важный, чем научиться снимать и монтировать (что многие ребята и так уже умеют не хуже профессионалов). А суть в том, что, когда вы решаете выйти за пределы принятых форматов, поднимая неудобные темы и задавая вопросы, обязательно надо быть готовым к сопротивлению. И будучи художником, нередко придется «биться головой о стену» непонимания, а иногда и невежества. Не нужно в жизни бояться того, что мы так старательно пытаемся создавать в сценариях, – конфликтов.

Мне сразу вспомнился такой урок, главный из тех, что я получил от своего мастера Олега Дормана, когда тот отказался от премии «Тэфи» за свой гениальный фильм «Подстрочник». Это был единственный подобный случай в истории телеакадемии и настоящий скандал. Дорман прислал письмо, которое было зачитано со сцены, суть заключалась в том, что автор не считает жюри вправе судить его работу.

Наша группа подобралась на редкость подготовленной и талантливой. Все 28 ребят. Даже если бы я сам проводил отбор, и то мне вряд ли удалось бы собрать такую команду. Они способны выполнить любую задачу, и это касается любого вида экранного творчества.

Р.В. – А какова была реакция на фильм зрительской аудитории?

П.М. – Что интересно: уже на следующий день в других отрядах стали снимать свой «арт-хаус». То есть какие-то струнки в душах мы задели, и поставленные нами вопросы ребят взволновали. Это главное. Мы благодарны администрации г. Спас-Клепики за содействие в поездке на кинофорум и за то, что она поддерживает развитие киностудии на протяжении всего времени ее существования.

Р.В. – Спасибо вам за интервью!