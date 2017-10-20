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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Мне снятся военные тропы…

00:01 / Читальный зал
Творчество члена Союза писателей России, Почетного гражданина города Рязани Бориса Ивановича Жаворонкова знают читатели не только рязанской земли
Автор фото: Людмила Иванова | Мне снятся военные тропы…
Фото: Людмила Иванова.

Его произведения переводились на болгарский, украинский и польский языки. Многие стихотворения положены на музыку. Борис Иванович – писатель-фронтовик. В годы Великой Отечественной войны 17-летним юношей ушел на фронт, служил в гвардейских воздушно-десантных войсках. Писать стихи и прозу начал еще на фронте. Главы своей первой повести он хранил в сумке из-под противогаза и шел с ними в бой. Был награжден различными орденами и медалями.

Борис Иванович занимался не только литературным творчеством, журналистской, редакторской деятельностью, но и вел общественную работу, возглавлял литературное объединение при газете «Рязанский комсомолец».

– В детстве я слышал: «Часы на цепочке, а время бежит». Мудрые были предки: быстротечную жизнь воспринимали с юмором. Вот и я совершил очередной виток вокруг Солнца. 21 октября стукнет 92! – говорит Борис Иванович.

Как настоящий гвардеец русской литературы, он по-прежнему в строю. Рукописи пяти томов новых стихов и прозы уже готовы к изданию. В этом году первый том собрания сочинений «Клады бытия» увидел свет (к слову, 9-томник был издан при поддержке регионального правительства в 2000 году).

Свой день рождения Борис Иванович по традиции отмечает новой публикацией. Писатель прислал нам в редакцию свои недавно написанные стихотворения, которые мы с радостью представляем нашим читателям.

Сеновал


Когда зловещей чередою
Сгущались тучи надо мною –
Я неизменно вспоминал,
Как босиком лесной тропою,
Густой усеянной росою,
Я уходил на сеновал.
Тот сеновал под звездным кровом
Струился запахом медовым
И хлебным духом согревал.
Теперь, когда в быту суровом
Непросто жить и быть здоровым,
Я чту целебный сеновал.
Судьба в боях меня трепала.
Но, устояв под вой металла,
Я не ударил в грязь лицом:
Не зря мне ноги омывала
Роса, когда до сеновала
Любил ходить я босиком.

Слово

Я от рожденья не ленив.
Но что поделать, в самом деле,
Коль старость, силы надломив,
С утра мешает встать с постели?
И сам себе я говорю,
Припомня притчи Иисуса:
«Восстань от сонного искуса!
Вставай! Иди! Встречай зарю!»
И я вставал. Писал стихи,
Стремясь быть нежным
в слове строгом.
И мне прощались все грехи,
Поскольку слово было – Богом.

Тризна

Мне снятся военные тропы.
И в памяти, как наяву,
Шуршат парашютные стропы –
Лечу я на вражьи окопы
И падаю мертвым в траву.
Я вижу чужого солдата,
Кто в небе меня подстрелил.
Быть может, под сенью заката
Всплакнут наши души когда-то
На тризне у братских могил.

Орел

Там, где на скалы вековые
Земная вечность залегла,
Я неожиданно, впервые
Увидел горного орла.
Легко раскидывал он крылья,
Их взмах был гибок и широк.
Мне было горько от бессилья,
Что я, как он, летать не мог.
Тогда мне было лишь пятнадцать.
Но вот и молодость прошла.
И чтоб все выше подниматься
Я помню горного орла.
Знать, увлекает неслучайно
Живой поэзии стезя,
Хоть крылья мне и вяжут тайно
То супостаты, то друзья.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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