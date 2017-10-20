Мне снятся военные тропы…

Творчество члена Союза писателей России, Почетного гражданина города Рязани Бориса Ивановича Жаворонкова знают читатели не только рязанской земли

Его произведения переводились на болгарский, украинский и польский языки. Многие стихотворения положены на музыку. Борис Иванович – писатель-фронтовик. В годы Великой Отечественной войны 17-летним юношей ушел на фронт, служил в гвардейских воздушно-десантных войсках. Писать стихи и прозу начал еще на фронте. Главы своей первой повести он хранил в сумке из-под противогаза и шел с ними в бой. Был награжден различными орденами и медалями.

Борис Иванович занимался не только литературным творчеством, журналистской, редакторской деятельностью, но и вел общественную работу, возглавлял литературное объединение при газете «Рязанский комсомолец».

– В детстве я слышал: «Часы на цепочке, а время бежит». Мудрые были предки: быстротечную жизнь воспринимали с юмором. Вот и я совершил очередной виток вокруг Солнца. 21 октября стукнет 92! – говорит Борис Иванович.

Как настоящий гвардеец русской литературы, он по-прежнему в строю. Рукописи пяти томов новых стихов и прозы уже готовы к изданию. В этом году первый том собрания сочинений «Клады бытия» увидел свет (к слову, 9-томник был издан при поддержке регионального правительства в 2000 году).

Свой день рождения Борис Иванович по традиции отмечает новой публикацией. Писатель прислал нам в редакцию свои недавно написанные стихотворения, которые мы с радостью представляем нашим читателям.

Сеновал



Когда зловещей чередою

Сгущались тучи надо мною –

Я неизменно вспоминал,

Как босиком лесной тропою,

Густой усеянной росою,

Я уходил на сеновал.

Тот сеновал под звездным кровом

Струился запахом медовым

И хлебным духом согревал.

Теперь, когда в быту суровом

Непросто жить и быть здоровым,

Я чту целебный сеновал.

Судьба в боях меня трепала.

Но, устояв под вой металла,

Я не ударил в грязь лицом:

Не зря мне ноги омывала

Роса, когда до сеновала

Любил ходить я босиком.

Слово



Я от рожденья не ленив.

Но что поделать, в самом деле,

Коль старость, силы надломив,

С утра мешает встать с постели?

И сам себе я говорю,

Припомня притчи Иисуса:

«Восстань от сонного искуса!

Вставай! Иди! Встречай зарю!»

И я вставал. Писал стихи,

Стремясь быть нежным

в слове строгом.

И мне прощались все грехи,

Поскольку слово было – Богом.

Тризна

Мне снятся военные тропы.

И в памяти, как наяву,

Шуршат парашютные стропы –

Лечу я на вражьи окопы

И падаю мертвым в траву.

Я вижу чужого солдата,

Кто в небе меня подстрелил.

Быть может, под сенью заката

Всплакнут наши души когда-то

На тризне у братских могил.

Орел

Там, где на скалы вековые

Земная вечность залегла,

Я неожиданно, впервые

Увидел горного орла.

Легко раскидывал он крылья,

Их взмах был гибок и широк.

Мне было горько от бессилья,

Что я, как он, летать не мог.

Тогда мне было лишь пятнадцать.

Но вот и молодость прошла.

И чтоб все выше подниматься

Я помню горного орла.

Знать, увлекает неслучайно

Живой поэзии стезя,

Хоть крылья мне и вяжут тайно

То супостаты, то друзья.