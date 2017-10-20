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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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О Русь, взмахни крылами...

00:01 / Читальный зал
Рязанцы в числе лауреатов Международной премии имени Сергея Есенина
О Русь, взмахни крылами...

В Центральном Доме литераторов в Москве наградили победителей Международной премии имени Сергея Есенина. Она стала традиционным знаковым событием культурной жизни, объединяющим уже признанных мастеров в области литературы, музыки и искусства и еще только начинающих, но уже объективно ярких дебютантов. Идеологическая направленность премии – это повышение и признание интереса к русской культуре, историческому литературному наследию во всем мире, где пишут, говорят и думают по-русски.

Международная премия имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами...» учреждена и проводится Союзом писателей России и Национальным фондом развития культуры, туризма и ремесел «Осиянная Русь» при поддержке Правительства РФ, административных и общественных организаций России.

Триумфальным стало и участие поэтов из Рязани – 1 место в номинации «Русская Надежда» единогласным решением жюри было присуждено курсанту Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова Ивану Дрошневу, 2 место в номинации «Интернет-поэзия» – поэтессе из Рязани Людмиле Банцеровой, а рязанка Анна Евдокимова за литературную критику была отмечена дипломом за 3 место в номинации «Взыскующим взглядом».

В числе лауреатов Пре-мии-2017– легендарный скульптор, народный художник РФ Николай Александрович Селиванов, солист московского театра оперетты Артем Маковский, режиссер Владимир Паршиков.

География участников, подавших заявки на конкурсные работы, – от Калининграда до Владивостока, представители Прибалтики, Белоруссии, Польши и Германии.

Первыми награждались победители относительно новой номинации премии «Интернет-поэзия». Это единственная номинация, заявки на участие в которой принимались в режиме on-line: все желающие могли загрузить свои конкурсные подборки на страницу премии в общественно-литературном портале «ОСИЯННАЯ РУСЬ» (www.osrussia.ru), где путем читательского голосования определялся короткий список победителей. Подборки авторов, занявших с 1-го по 10-е места, передавались жюри премии, и именно из этих 10 авторов жюри определило победителей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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