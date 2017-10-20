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Выпуск № 184 (5471)
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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
35

Книжная полка

00:01 / Читальный зал

10-17-11 Виктор Мережко
«Не ждали...»

Виктор Мережко пишет не только сценарии к фильмам, но и прозу. Читать его книги – все равно что смотреть фильмы! В сборник «Не ждали…» включены две повести. В первой рассказывается о непростой судьбе талантливого пианиста Иннокентия Баринова, который в одночасье оказался всеми забыт, и только сын озабочен его будущим и стремится восстановить справедливость. Во второй повести, «Однажды и навсегда», читатели узнают историю бывшей детдомовки Арины Фадеевой. Девушке пришлось усвоить нелегкую истину: встретить любовь в жизни – большое счастье, но еще большее счастье, когда любовь удается сохранить…

10-17-10 Сергей Кузнецов
«Учитель Дымов»

Сергей Кузнецов – прозаик, журналист, культуртрегер. Автор вызвавших бурные споры романов «Шкурка бабочки», «Хоровод воды» (шорт-лист премии «Большая книга»), «Калейдоскоп: расходные материалы» (шорт-лист премий «НОС» и «Новые горизонты»).

Сергей Кузнецов умеет чувствовать время и людей в нем, связывая воедино жизни разных персонажей. Герои его нового романа «Учитель Дымов», члены одной семьи, делают разный жизненный выбор: естественные науки, журналистика, преподавание. Но что-то объединяет их всех. Женщина, которая их любит? Или страна, где им выпало жить на фоне сменяющихся эпох?

«Роман о призвании, о следовании зову сердца. О жизни частного человека, меняющего мир малыми делами, который не хочет быть втянутым в грубую государственную игру. О мечте. О любви, которая бывает только одна в жизни. О родителях, ценность которых люди осознают, только когда они уходят».

10-18-36 Ольга Савельева
«Апельсинки. Честная история одного взросления»

«От осинки не родятся апельсинки» – согласны ли вы с этим утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этот счет. На первый взгляд, это просто коллекция рассказов. Они все самостоятельные и автономные, в том смысле, что можно читать с любого места. Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них – ступенька. И все эти ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь. Это целая лестница жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом, останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное, – это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать наверняка – эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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