«Пламенный мотор» дает сбои

Семь причин обратиться к кардиологу

Наш эксперт

Светлана Симонова,

специалист по медицинской профилактике Рязанского областного госпиталя для ветеранов войн

В Рязанской области продолжается месячник по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Внимание к этой группе недугов неслучайно, ведь именно они, как известно, занимают первое место в качестве причины смерти людей во всем мире. Поэтому в сегодняшнем выпуске «На здоровье» мы обращаем внимание на основные симптомы, которые люди чаще всего игнорируют. А напрасно, поскольку именно они являются теми «тревожными звоночками», сигнализирующими о том, что человеку необходима консультация врача-кардиолога.

С момента рождения и до самой смерти сердце находится в постоянной работе, обеспечивая кровообращение в организме. Здоровый человек практически не замечает работу своего сердца, так как оно функционирует автоматически, то есть сознательно мы не можем управлять деятельностью нашего сердца. С профилактической целью всем людям, особенно тем, кому уже больше 40 лет, рекомендуется ежегодно проходить осмотр врача-кардиолога. Посещение кардиолога включает в себя первичный осмотр, измерение артериального давления, измерение частоты сердечных сокращений, прохождение электрокардиограммы и ультразвукового исследования сердца. На основании этих данных врач делает заключение о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также может назначить ряд дополнительных обследований.

Существует множество заболеваний сердца, которые характеризуются определенными симптомами и требуют постоянного контроля. К таким заболеваниям относят: ишемическую болезнь сердца, врожденные и приобретенные пороки сердца, кардиосклероз, воспалительные заболевания сердца (эндокардиты, миокардиты, перикардиты), различные виды аритмий, сердечную недостаточность, гипертоническую болезнь и другие. При наличии таких заболеваний посещение кардиолога становится постоянным и обязательным условием для сохранения собственного здоровья.

Необходимо отметить, что если раньше заболевания сердечно-сосудистой системы начинали атаковать преимущественно людей пожилых, то сейчас, к сожалению, и молодые люди подвержены разнообразным болезням сердца. Это может быть связано с эмоциональными перегрузками, стрессами, которым так подвержено современное общество. Неправильное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, плохие экологические условия – все это также негативно отражается на работе сердечно-сосудистой системы.

Существует несколько симптомов, при которых поход к кардиологу обязателен, так как от этого напрямую может зависеть жизнь человека.

Перечислим основные из них:

* Ощущение перебоев в работе сердца. Тревожным сигналом для каждого должно стать чувство, при котором сердце то бьется в очень быстром темпе, то периодически замирает.

* Повышение или снижение частоты сердечных сокращений. В норме пульс взрослого человека составляет от 60 до 90 ударов в минуту в состоянии покоя.

* Повышение и понижение артериального давления. В норме артериальное давление составляет 120/80 мм рт.ст. Небольшие отклонения от нормы могут и не быть патологией, но если на протяжении некоторого времени в показателях артериального давления цифры отклоняются более чем на 20 мм в ту или иную сторону, необходима консультация специалиста.

* Возникновение болей в грудной клетке. В особенности если боль локализуется по центру за грудиной, в левой половине грудной клетки или «отдает» в шею, левую руку, в спину.

* Появление одышки даже при небольшой физической нагрузке, вообще без нее.

* Головокружения или даже потеря сознания.

* Появление отеков, особенно если отечность увеличивается с течением времени.

Данные состояния могут быть симптомами опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому на них следует обращать внимание каждому человеку, заботящемуся о своем здоровье. Даже легкие сбои в работе такого жизненно важного органа, как сердце, требуют консультации кардиолога.