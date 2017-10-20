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Выпуск № 184 (5471)
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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Скачал приложение – занялся бегом

00:01 / Проверено на себе
Скачал приложение – занялся бегом

Мы продолжаем мотивировать наших читателей к ведению здорового образа жизни. В каждом выпуске рубрики «На здоровье» известные и публичные рязанцы рассказывают о том, как заботятся о своем здоровье и поддерживают себя в хорошей физической форме. Самые смелые делятся опытом избавления от вредных привычек. Надеемся, что личный пример наших героев для кого-то, возможно, станет хорошим жизненным стимулом.

Андрей Иванов,
художественный руководитель Касимовского городского дворца культуры, общественный активист, видеоблогер:

– По роду своей профессии, к сожалению, веду малоподвижный образ жизни. Большую часть времени провожу за компьютером. Конечно же, как и у многих, у меня возникало желание начать бегать. Поднимал свое бренное тело в шесть утра, отправлялся в ближайшую лесополосу и бегал до изнеможения. Причем, думал я, что именно такой и должна быть физическая нагрузка. Естественно, ничем хорошим это не заканчивалось. На следующее утро неподготовленные мышцы сильно болели, о повторной пробежке даже думать не хотелось. И такие попытки я предпринимал на протяжении двух лет. В конце минувшего лета один мой знакомый подсказал, что новые технологии можно использовать не только для общения в соцсетях, но и для занятий спортом. Все очень просто: на смартфон устанавливается приложение для бега (каких в Интернете сейчас немало), и оно само руководит процессом. Программа тренировок составлена так, чтобы нагрузка увеличивалась поэтапно, с каждым днем. Обычно приложение разбивает тренировки на уровни, что дает дополнительный стимул. Все это очень удобно. Пользуюсь сам и всем советую. Всего за месяц я стал бегать по 20 минут за одну тренировку. И это совсем неплохой результат для такого совершенно неспортивного человека, как я. Сейчас ощущаю, как улучшилось мое самочувствие, ушли лишние килограммы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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