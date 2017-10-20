Он назвал сына Январем…

Писатель Иван Макаров был заведующим техникумом в Рязани

Имя советского писателя, уроженца села Салтыки (ныне Ряжского района Рязанской области) Ивана Ивановича Макарова сегодня знают немногие. Но его произведения: «Стальные ребра», «Рейд Черного Жука», «Черная шаль», «Миша Курбатов», «Голубые поля» – навсегда вошли в русскую литературу. Осталась в книгах и архивных документах и земная жизнь сына крестьянина-середняка, учителя, красноармейца, политрука, комсомольца и коммуниста – члена президиума Рязанского губкома РКСМ, заведующего Губпрофобром (губернским профессиональным образованием), заведующего Рязанским землеустроительным техникумом и одновременно писателя Ивана Макарова...

Землеустроительный техникум

Как известно, нынешний Рязанский агротехнологический институт был создан на базе Рязанского сельскохозяйственного техникума. Последний осенью 1929 г. дополнился Рязанским землеустроительным техникумом. При этом его заведующий – Иван Иванович Макаров, лишился своего поста. Но сам Рязанский землеустроительный техникум вначале располагался в селе Старожилово Пронского уезда. Количество учащихся, обучающихся в Старожиловском техникуме, составляло около 80 слушателей.

Во главе с Д.С. Федоровым Старожиловский землеустроительный техникум в ноябре 1922 г. спешно, в разгар учебных занятий, переводится в г. Рязань. Месяцем позже появляется и следующий его адрес: ул. Владимирская, дом 20, бывшее епархиальное училище. Рязанский земтехникум арендует учебные помещения у педтехникума, которым на тот момент заведовал В.М. Антонов.

Сразу же после переезда земтехникума в Рязань, назначается новый его заведующий – Иван Васильевич Чернышев. Как и педагогический, медицинский и музыкально-художественный, землеустроительный техникум входил в число учебных заведений губернского профессионального образования. Почти все они размещались тогда в здании бывшего епархиального училища – нынешнего университета: ул. Свободы, дом 20. Это близкое соседство способствовало тому, что даже в 1924 г. еще бывали случаи, когда учащиеся поступали сразу в два техникума, размещавшихся под одной крышей.

Чему же учили будущих землемеров в Рязанском землеустроительном техникуме? Помимо общеобразовательных предметов, учили пользоваться теодолитом, составлять планы «к социалистическому землеустройству». Учили каллиграфии, рисованию и черчению; проходили «Курс общего права и государства» психологию, политграмоту. Добавим, что в техникум принимали молодежь, уже имеющую законченное среднее образование (семилетнее или девятилетнее). Как правило, 70% поступающих в него были крестьянами-средняками, но были и дети «советских служащих», и дети «личных граждан», и дворян, а также дети лиц духовного звания.

Все преподаватели Рязанского землеустроительного техникума являлись сотрудниками губернского отдела народного образования и, как правило, преподавали не только в нем: работали по совместительству в разных учебных заведениях г. Рязани. Среди них мы встретим немало известных педагогов: математиков – Якова Васильевича Кетковича и доктора философии Геттингенского университета, магистра чистой математики Любовь Николаевну Запольскую; преподавателей русского языка Любовь Ивановну Балтину: она окончила Высшие Бестужевские курсы в Петрограде на историко-филологическом факультете в 1914 г.

Весною 1923 г. состоялся второй выпуск теперь уже Рязанского землеустроительного техникума – 7 человек. Первый же его выпуск – «старожиловский», 1922 года, составил еще меньше: четыре человека. Выпускникам не сразу выдавались удостоверения об окончании учебного заведения: они должны были два месяца проработать в каком-либо уезде Рязанской губернии с «опытными землемерами» и защитить свою работу в испытательной комиссии. Позже этот срок продлят до двух лет. Одним из больших плюсов Рязземтехникума было то, что все выпускники тотчас трудоустраивались в земельных отделах Рязани или уездов Рязанской губернии, и лишь несколько лет спустя часть выпускников направлялась в другие губернии, например, в Тамбовскую, в Харьковскую, в Вятскую, в Томскую или на Кавказ.

Совслужащий Иван Макаров

В марте 1925 г. заведующим Рязанским губернским профессиональным образованием (Губпрофобром) становится 24-летний коммунист Иван Иванович Макаров. Его размашистую подпись (непременно красными чернилами!) сохранили многочисленные архивные документы.

Заведующий Губпрофобром «служащий» И.И. Макаров, выполняя распоряжения министерства народного образования, начинает «реформировать» учебный процесс в профессиональных школах. В одном из первых его распоряжений, касающихся выпускных испытаний, сказано: «Мы должны твердо усвоить ту мысль, что организуемые испытания… не могут быть основным критерием, на основании которого производится оценка учащемуся и решается судьба последнего». И еще: «Выявляя при собеседовании степень знаний того или другого учащегося, рекомендуется привлекать других учащихся выпускной группы, придавая… собеседованиям коллективный характер…». Губпрофобр рекомендует установить две оценки: «успевает» и «не успевает» плюс при оценке знаний учитывать «общественную работу учащихся».

На октябрь 1925 г. в Рязземтехникуме учатся уже слушатели и из Тверской, Полтавской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской и Казанской губерний. В январе 1926 г. землеустроительный техникум отметит свое пятилетие. Был ли на торжествах зав. Губпрофобром И.И. Макаров – пока неясно: осенью 1925 г. он неожиданно пишет заявление о предоставлении ему длительного отпуска, и называет этот отпуск «командировкой»...

1925-м годом датируется рождение, по-видимому, единственного сына писателя с редким именем Январь. Январь родился не в январе месяце, как можно было бы предположить, а в декабре, 10 числа. С помощью Главного управления Рязанского отдела ЗАГС удалось установить, что его мать – Елизавета Константиновна Плотникова стала женой советского «служащего» И.И. Макарова 14 мая 1925 года. На момент регистрации брака ей было 17 лет, была она учащейся и проживала по рязанскому адресу: ул. Революции, д. 28. И на момент регистрации брака, и на момент рождения сына Января молодая чета Макаровых проживала в общежитии губкома РЛКСМ – на ул. Каляева (теперь снова ул. Семинарская), в доме бывшего лесопромышленника Солодова. Дом не сохранился, на его месте – бывшее общежитие Рязанского приборного завода.

В Рязани Январь Иванович Макаров проживет полных четыре года… Сохранилось несколько его фотографий, к сожалению, не «рязанских» времен. Одна из них – в поселке Красково Московской области 1930 года: Январь с отцом – в гамаке… Судя по сохранившимся фотографиям, Январь очень похож на отца: такое же удлиненное смуглое лицо, худощавое телосложение. За четыре «рязанских» года его отец – будущий писатель И. Макаров сменит несколько партийно-советских постов. Временно сдавая дела новому заведующему Губпрофобром, он будет отлучаться в длительные «командировки», «отпуска»: побывает и в Красноярском крае, и в самом г. Красноярске.

Вернувшись в очередной раз в г. Рязань, с августа 1927 г. Иван Иванович возглавит Рязанский землеустроительный техникум; причем в один из сложных его моментов – во время вынужденного, спешного переезда на новое место, т. к. Рязпедтехникум отказал в аренде своего здания. Выбор падет на дома № 9 и № 4 по ул. Каляева; на этой улице уже располагался сельскохозяйственный техникум. На осень 1927 г. Рязземтехникум значится и по ул. Астраханской – Ленина, дома № 30 и № 32. В этих зданиях уже размещался Музыкально-художественный техникум, но ему пришлось принять и землеустроительный…

Сын «врага народа»

Январю Макарову суждено было узнать, что его горячо любимый отец – «враг народа». Отец – писатель Ив. Макаров – был арестован 6 февраля 1937 г., когда Январю исполнилось полных одиннадцать лет, он был уже пионером… Не узнает Январь Макаров, что его отец был расстрелян спустя всего несколько месяцев после ареста – 16 июля 1937 года: в нынешнем, 2017 году, исполнилось 80 лет со дня этого трагического события. В Великую Отечественную войну Январь добровольно пойдет на фронт, станет артиллеристом и коммунистом, как и его отец... Он погибнет в апреле 1945 г. под Кенигсбергом, не дожив до Победы всего один месяц.

Но это еще только будет!

А пока…

Осенью 1929 г., как уже говорилось, происходит «немедленное» слияние двух техникумов: Рязанского землеустроительного с Рязанским сельскохозяйственным. Должность заведующего была упразднена. Вместе с семьей И.И. Макаров перебирается в Подмосковье, в Москву. Позади останется не только партийно-советская служба в г. Рязани, останутся многочисленные литературные публикации 1927-1929 гг. в рязанских газетах, а также публикации в центральных литературных журналах: «Мир приключений», «Октябрь», «Следопыт», «Молодая гвардия»… А первый роман писателя Ив. Макарова (Ив. Буйного) «Стальные ребра» (писался роман в г. Красноярске и в г. Рязани) начал свое победное шествие по стране...

Ольга Сидорова (Ершова)

г. Рязань