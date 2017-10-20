лизинг
13:41 МСК
Пятница
20 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
80

Созвездие созидателей

00:01 / Кинозал
На первом фестивале неигрового кино и телевидения, прошедшем в Москве, рязанцы стали дипломантами
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Созвездие созидателей
Фото автора.

Фестиваль неигрового кино и телевидения «Созвездие созидателей» организовали и провели общество купцов-промышленников «Коммерсант», общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Российского военно-исторического общества и дирекция проекта «История российского предпринимательства». Уровень фестиваля подчеркивает и то, что его президентом стал известный кинорежиссер Владимир Хотиненко. Рязань на этом фестивале представлял председатель Рязанского купеческого общества Андрей Лепешкин.

Андрей Алексеевич снял для фестиваля два фильма: «Про купца Селиванова» и «Ее величество реклама». Фильм о рекламе был удостоен специального фестивального диплома. С дипломантом кинофестиваля Андреем Лепешкиным встретился корреспондент Вячеслав Астафьев.

 – Андрей Алексеевич, о чем ваше кино?

А.Л. – Фильм «Ее величество реклама» рассказывает о том, как реклама зародилась в Российской империи. Тема фильма была навеяна одной весьма замечательной книжкой. Это третий том сочинений Майкова, напечатанный в типографии русского издателя Адольфа Федоровича Маркса в 1898 году. Книга эта – из моей домашней библиотеки. Когда я взял ее в руки, то уже истлевший переплет развалился у меня на глазах. Оказалось, что сделан он из рекламных газет. Первая реклама, которую я прочитал, предлагала пожарные шланги различной конструкции. Рекламные объявления печатались полтора столетия назад в журнале «Искры». Там были и новости культуры, и юмористические заметки, но содержалось и много рекламы. Все это сегодня довольно познавательно. Вот, например, духи «Красная Москва». Старшее поколение с ними хорошо знакомо, но мало кому известно, что до революции духи назывались «Аромат императрицы».

 – За этот одиннадцатиминутный фильм, снятый за один день, вы получили от Владимира Хотиненко диплом кинофестиваля. А о чем был фильм про купца Селиванова?

А.Л. – Рязанский купец Михаил Михайлович Селиванов дослужился до первой купеческой гильдии. Превзошел отца и братьев, у которых была только вторая гильдия. Он строил железные дороги, прокладывал столичный водопровод, занимался мелиорацией в Рязанской, Владимирской и Московской губерниях. Бетонно-мозаичный завод Селиванова в Троицкой слободе работал на полную катушку. Продукция с этого завода пользовалась большим спросом. Из селивановского кирпича были построены здание Рязанского казенного винного склада на современной улице Павлова и мужская гимназия (нынешняя школа №7) на Астраханской улице. Плиткой облицованы некоторые рязанские храмы. У моего предка по прямой линии Василия Логиновича Лепешкина было химическое производство в селе Иванове Шуйского уезда Владимирской губернии. Он выпускал там различные красители. Селиванов эти красители использовал при производстве цветной плитки в Троицкой слободе. Вот такая у нас с ним деловая связь.

Когда мы снимали фильм, нашли родственников купца. Одна из них, директор Рязанского музыкального театра Марина Чернышова, стала героиней нашего фильма. О проживавшем в Рязани купце Селиванове нам напоминает его до сих пор сохранившийся дом на Первомайском проспекте, 19, рядом с Домом общественных организаций. Сейчас там размещен детский сад. О купце Селиванове много написано рязанскими краеведами, поэтому долго говорить не буду.

 – Андрей Алексеевич, я знаю, что на фестиваль вы привезли еще один фильм, но он не вошел в конкурсную программу.

А.Л. – Да, недавно мы сняли 16-минутный фильм «Добра неугасимый огонек», повествующий о непростой судьбе Нины Валентиновны Всесвятской. Она является родственницей известнейших московских купцов Ляминых. Всесвятская жила в Москве. Она мать барда Юлия Кима. В Рязани был такой король русской картошки Николай Яковлевич Никитинский. И все мы – Всесвятские, Лепешкины, Никитинские, Шапошниковы – входим в одну большую семью. Никитинский Николай Яковлевич был женат на Ольге Ивановне Ляминой. Дед Всесвятской венчал отца Георгия Константиновича Жукова, крестил всех их детей, включая малолетнего Георгия. А дядя Нины Валентиновны, Николай Васильевич, спас Георгия Константиновича Жукова от сыпного и возвратного тифа.

Нина, когда ее арестовали и сослали в мордовские лагеря, издавала самиздатовские книжки с рисунками детей и писала стихи своим детям, чтобы они ее не забыли. Юлий Ким и его сестра Аля получали письма от мамы из лагерей. Эти книжки до сих пор сохранены. Ее мать относила эти стихи в издательство «Детская литература». Книгу не выпустили, но редактор написал в отзыве, что из материала хорошо видно, как мать интересуется своими детьми и постоянно находится рядом с ними. А она сидела в это время в лагере. Этот фильм мы подарили в Москве на кинофестивале представителям «Деловой России».

 – Какие уроки вы извлекли из этого фестиваля, чем он был для вас полезен или, может быть, какие-то новые мысли навеял?

А.Л. – Фестиваль дает начало великому пути созидания. Вот эти все фильмы сейчас пытаются заштопать полотно истории, которое было порвано. Сейчас нам говорят, что надо покупать российское. Это попытка вернуться к тому, что было раньше. Ведь в Российской империи производилось громадное количество очень качественных вещей и продавалось на ярмарках в Париже. Люди в очереди стояли за русским печеньем «Капитан» господина Абрикосова. Сахар везли с сахарозаводов Терещенко. У нас долгое время прореха не только в историческом полотне, а прореха в сознании и понимании.

Нам надо осознать: мы – великая страна и у нас великая история. У нас есть Циолковский и Гагарин. Но в то же время надо понимать, что ни один спутник не полетит туда без человека дела, без предпринимателя, без того, кто выплавит сталь, выточит на станке болт. Все начинается с базиса, а базис сегодня – это предпринимательский класс, и не важно, какой формы собственности.

 – Какие ваши дальнейшие творческие планы?

А.Л. – Мы будем снимать фильмы про 1837 год. Вот хотя бы один интересный факт. В 1837 году в Москве свирепствовала холера, и предок мой Семен Логинович построил в Москве холерную больницу, за что государь-император наградил его орденом Анны II степени. Сейчас мы пытаемся показать, как была организована торговля Русской Америки пушным товаром с Китаем через город Кяхту. Всю торговлю в городе Кяхте организовывали люди, напрямую связанные с Рязанской губернией, о чем у меня имеется письмо. Фигурируют купцы Корзинкин и Сушкин. У потомков Сергея Сергеевича Корзинкина было имение в селе Медведево Рыбновского района, рядом с Костином. Через Кяхту продавалась почти вся пушнина в Китай из Аляски, а Европа через купца Корзинкина обеспечивалась китайским чаем.

Кроме того, наше творческое объединение приглашено для участия в проекте Московского режиссера Элины Малютиной «Купечество – свет из сердца». Это документальный сериал о династиях благотворителей и попечителей Московского Замоскворечья. Рязанскому художнику – живописцу и педагогу Елене Никитиной предложено нарисовать со своими воспитанниками сцены из купеческой жизни. Процесс рождения рисунков будет нами снят и войдет в сериал. Рисунки предстанут в стиле альбома сестер Соловьевых, репродукции которого нам подарили в Московском музее предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Однако мы и сами не плошаем, готовим в скором времени к запуску собственный кинопроект «Истории космическая нить», который самым причудливым образом свяжет Москву, Рязань, Калугу и Боровск. Больше пока сказать не могу, мы, киношники, – люди суеверные, но надеюсь, что будет интересно. Как видите, фестиваль значительно расширил нашу географию сотрудничества.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Ищу маму
Он назвал сына Январем…
Писатель Иван Макаров был заведующим техникумом в Рязани
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Дважды лучшие
Рязанская область – лидер по реализации Майских указов Президента в экономике и социальной сфере
Людмила Иванова
Общество
Деньги для региона
Россия преодолела кризис
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Стратегия роста
Рязанцы участвуют в чемпионате по управлению бизнесом
Юрий Евстифеев
Общество
Телевидение для глубинки
В регионе активно ведется развитие цифрового вещания
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Перспективное взаимодействие
На площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась встреча представителей рязанской и японской делегаций
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Славяне – в гости к нам
Международный туризм и Рязанская область
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Неделя глазами экспертов
АПК
Какой эта осень стала для АПК области?
Читатель - газета
Инициатива приветствуется
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Доброволец Рязани-2017»
Читатель - газета
Прерванный отдых
Читатель - газета
Если лампа содержит ртуть
Читатель - газета
Выезды продолжаются
Актуально
Владельцам карт «Мир» предложили мили и кешбэк
НСПК разработала новую программу лояльности для держателей национальных карт
Актуально
Администрация президента ищет новые кадры
Первый замглавы АП Сергей Кириенко презентовал проект «Лидеры России» по поиску новых управленцев
Люди дела
Тропы инженера
О рязанце – участнике престижнейших российских проектов
Юрий Евстифеев
Общество
О Есенине – с любовью
Главным событием дней поэта в Москве стало открытие центра, посвященного нашему знаменитому земляку
Общество
«Моя рязанская отчизна…»
Образование и Наука
Учатся жить
Воспитанники рязанского инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» приняли клятву кадета
Вячеслав Астафьев
Спорт
Остается в строю
Ветеран Виктор Петрович Грачев не спешит покидать спорт
Спорт
Как стать Дмитрием Губерниевым
Молодежь осваивает спортивную журналистику
Спорт
Пятилетние выходят на старт
В Михайловском районе физическое воспитание начинается с раннего возраста
Спорт
Так держать!
Футбольный клуб «Рязань» после первого круга занимает третью строчку в турнирной таблице
Спорт
Юные грации
В спорткомплексе «Арена-Атрон» проводятся всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень»
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Хороши грибы с картошкой!
Рязанские дети стали победителями Всероссийского конкурса «Юннат-2017»
Татьяна Банникова
Общество
И конкурсы, и сувениры
Необычный праздник приготовили для рязанцев работники Банка России
Культура
Маэстро импровизации
Рязанские музыканты провели джазовый джем сейшн в память об Александре Семячкине
Собственная информация
На здоровье
«Пламенный мотор» дает сбои
Семь причин обратиться к кардиологу
Людмила Иванова
Проверено на себе
Скачал приложение – занялся бегом
Читальный зал
Мне снятся военные тропы…
Творчество члена Союза писателей России, Почетного гражданина города Рязани Бориса Ивановича Жаворонкова знают читатели не только рязанской земли
Вероника Шелякина
Читальный зал
О Русь, взмахни крылами...
Рязанцы в числе лауреатов Международной премии имени Сергея Есенина
Вероника Шелякина
Читальный зал
Книжная полка
Вероника Шелякина
Встречи с природой
Лес Василия Ивановича
Иван Назаров
Фотовзгляд
Пахнет осенью...
Мир увлечений
Поле эксперимента
На кинофестивале «Бумеранг» юные зрители увидели артхаусное кино
Димитрий Соколов
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы