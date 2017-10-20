На первом фестивале неигрового кино и телевидения, прошедшем в Москве, рязанцы стали дипломантами

Фестиваль неигрового кино и телевидения «Созвездие созидателей» организовали и провели общество купцов-промышленников «Коммерсант», общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Российского военно-исторического общества и дирекция проекта «История российского предпринимательства». Уровень фестиваля подчеркивает и то, что его президентом стал известный кинорежиссер Владимир Хотиненко. Рязань на этом фестивале представлял председатель Рязанского купеческого общества Андрей Лепешкин.

Андрей Алексеевич снял для фестиваля два фильма: «Про купца Селиванова» и «Ее величество реклама». Фильм о рекламе был удостоен специального фестивального диплома. С дипломантом кинофестиваля Андреем Лепешкиным встретился корреспондент Вячеслав Астафьев.

– Андрей Алексеевич, о чем ваше кино?

А.Л. – Фильм «Ее величество реклама» рассказывает о том, как реклама зародилась в Российской империи. Тема фильма была навеяна одной весьма замечательной книжкой. Это третий том сочинений Майкова, напечатанный в типографии русского издателя Адольфа Федоровича Маркса в 1898 году. Книга эта – из моей домашней библиотеки. Когда я взял ее в руки, то уже истлевший переплет развалился у меня на глазах. Оказалось, что сделан он из рекламных газет. Первая реклама, которую я прочитал, предлагала пожарные шланги различной конструкции. Рекламные объявления печатались полтора столетия назад в журнале «Искры». Там были и новости культуры, и юмористические заметки, но содержалось и много рекламы. Все это сегодня довольно познавательно. Вот, например, духи «Красная Москва». Старшее поколение с ними хорошо знакомо, но мало кому известно, что до революции духи назывались «Аромат императрицы».

– За этот одиннадцатиминутный фильм, снятый за один день, вы получили от Владимира Хотиненко диплом кинофестиваля. А о чем был фильм про купца Селиванова?

А.Л. – Рязанский купец Михаил Михайлович Селиванов дослужился до первой купеческой гильдии. Превзошел отца и братьев, у которых была только вторая гильдия. Он строил железные дороги, прокладывал столичный водопровод, занимался мелиорацией в Рязанской, Владимирской и Московской губерниях. Бетонно-мозаичный завод Селиванова в Троицкой слободе работал на полную катушку. Продукция с этого завода пользовалась большим спросом. Из селивановского кирпича были построены здание Рязанского казенного винного склада на современной улице Павлова и мужская гимназия (нынешняя школа №7) на Астраханской улице. Плиткой облицованы некоторые рязанские храмы. У моего предка по прямой линии Василия Логиновича Лепешкина было химическое производство в селе Иванове Шуйского уезда Владимирской губернии. Он выпускал там различные красители. Селиванов эти красители использовал при производстве цветной плитки в Троицкой слободе. Вот такая у нас с ним деловая связь.

Когда мы снимали фильм, нашли родственников купца. Одна из них, директор Рязанского музыкального театра Марина Чернышова, стала героиней нашего фильма. О проживавшем в Рязани купце Селиванове нам напоминает его до сих пор сохранившийся дом на Первомайском проспекте, 19, рядом с Домом общественных организаций. Сейчас там размещен детский сад. О купце Селиванове много написано рязанскими краеведами, поэтому долго говорить не буду.

– Андрей Алексеевич, я знаю, что на фестиваль вы привезли еще один фильм, но он не вошел в конкурсную программу.

А.Л. – Да, недавно мы сняли 16-минутный фильм «Добра неугасимый огонек», повествующий о непростой судьбе Нины Валентиновны Всесвятской. Она является родственницей известнейших московских купцов Ляминых. Всесвятская жила в Москве. Она мать барда Юлия Кима. В Рязани был такой король русской картошки Николай Яковлевич Никитинский. И все мы – Всесвятские, Лепешкины, Никитинские, Шапошниковы – входим в одну большую семью. Никитинский Николай Яковлевич был женат на Ольге Ивановне Ляминой. Дед Всесвятской венчал отца Георгия Константиновича Жукова, крестил всех их детей, включая малолетнего Георгия. А дядя Нины Валентиновны, Николай Васильевич, спас Георгия Константиновича Жукова от сыпного и возвратного тифа.

Нина, когда ее арестовали и сослали в мордовские лагеря, издавала самиздатовские книжки с рисунками детей и писала стихи своим детям, чтобы они ее не забыли. Юлий Ким и его сестра Аля получали письма от мамы из лагерей. Эти книжки до сих пор сохранены. Ее мать относила эти стихи в издательство «Детская литература». Книгу не выпустили, но редактор написал в отзыве, что из материала хорошо видно, как мать интересуется своими детьми и постоянно находится рядом с ними. А она сидела в это время в лагере. Этот фильм мы подарили в Москве на кинофестивале представителям «Деловой России».

– Какие уроки вы извлекли из этого фестиваля, чем он был для вас полезен или, может быть, какие-то новые мысли навеял?

А.Л. – Фестиваль дает начало великому пути созидания. Вот эти все фильмы сейчас пытаются заштопать полотно истории, которое было порвано. Сейчас нам говорят, что надо покупать российское. Это попытка вернуться к тому, что было раньше. Ведь в Российской империи производилось громадное количество очень качественных вещей и продавалось на ярмарках в Париже. Люди в очереди стояли за русским печеньем «Капитан» господина Абрикосова. Сахар везли с сахарозаводов Терещенко. У нас долгое время прореха не только в историческом полотне, а прореха в сознании и понимании.

Нам надо осознать: мы – великая страна и у нас великая история. У нас есть Циолковский и Гагарин. Но в то же время надо понимать, что ни один спутник не полетит туда без человека дела, без предпринимателя, без того, кто выплавит сталь, выточит на станке болт. Все начинается с базиса, а базис сегодня – это предпринимательский класс, и не важно, какой формы собственности.

– Какие ваши дальнейшие творческие планы?

А.Л. – Мы будем снимать фильмы про 1837 год. Вот хотя бы один интересный факт. В 1837 году в Москве свирепствовала холера, и предок мой Семен Логинович построил в Москве холерную больницу, за что государь-император наградил его орденом Анны II степени. Сейчас мы пытаемся показать, как была организована торговля Русской Америки пушным товаром с Китаем через город Кяхту. Всю торговлю в городе Кяхте организовывали люди, напрямую связанные с Рязанской губернией, о чем у меня имеется письмо. Фигурируют купцы Корзинкин и Сушкин. У потомков Сергея Сергеевича Корзинкина было имение в селе Медведево Рыбновского района, рядом с Костином. Через Кяхту продавалась почти вся пушнина в Китай из Аляски, а Европа через купца Корзинкина обеспечивалась китайским чаем.

Кроме того, наше творческое объединение приглашено для участия в проекте Московского режиссера Элины Малютиной «Купечество – свет из сердца». Это документальный сериал о династиях благотворителей и попечителей Московского Замоскворечья. Рязанскому художнику – живописцу и педагогу Елене Никитиной предложено нарисовать со своими воспитанниками сцены из купеческой жизни. Процесс рождения рисунков будет нами снят и войдет в сериал. Рисунки предстанут в стиле альбома сестер Соловьевых, репродукции которого нам подарили в Московском музее предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Однако мы и сами не плошаем, готовим в скором времени к запуску собственный кинопроект «Истории космическая нить», который самым причудливым образом свяжет Москву, Рязань, Калугу и Боровск. Больше пока сказать не могу, мы, киношники, – люди суеверные, но надеюсь, что будет интересно. Как видите, фестиваль значительно расширил нашу географию сотрудничества.