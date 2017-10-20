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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Ищу маму

00:01 / Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

10-18-09 девятилетнего Николая. Этот русоволосый, сероглазый мальчик был единственным ребенком в семье, но его одинокая мама лишена родительских прав. Коля очень подвижный ребенок, легко вступает в контакт с детьми и взрослыми. Он очень доброжелателен в общении, с легкостью выполняет несложные поручения воспитателей. А еще Коля очень любит заниматься на занятиях и в играх с удовольствием подражает взрослым. Анкета № 3422.

10-18-10 Сергею в июле исполнилось одиннадцать лет. У мальчика есть проблемы с развитием. Его родители дали письменное согласие на усыновление. Сережа очень дружелюбный, общительный ребенок, в нужную минуту умеет заступиться за товарища. Все делает осознанно, по желанию. Сережа с удовольствием занимается с учителем, любит лепить, рисовать, смотреть мультфильмы. Анкета № 2793.

10-18-11 Татьяне в январе исполнится тринадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, ее мама лишена родительских прав. Сероглазая, светловолосая Таня очень спокойная, неторопливая девочка. Она любит слушать музыку, обожает рассматривать цветные иллюстрации. Таня любит, когда ей читают книги, особенно сказки. А еще она с удовольствием играет в куклы. Анкета № 2403.

10-18-12 Павлу в мае исполнилось шестнадцать лет. Он был не единственным ребенком в семье, но его одинокая мама умерла. Русоволосый, зеленоглазый Павел отличается подвижным, непоседливым поведением, при этом он немного застенчив, но с характером и требует к себе индивидуального подхода. Молодой человек легко адаптируется в новых условиях, умеет выстраивать отношения с незнакомыми людьми, проявляет инициативу в общении. Павел увлекается спортом, главным образом – футболом. Анкета № 4050.

10-18-13 Ангелина – сестра Павла. В октябре ей исполнилось четырнадцать лет. Голубоглазая, темноволосая Ангелина очень активная и подвижная, любит трудиться. Ангелина доброжелательная по отношению к людям, умеет сочувствовать другим. Она умеет находить свое место в коллективе, правильно реагирует на критику. В свободное время девочка с удовольствием участвует в школьных мероприятиях, играет в подвижные игры, любит рисовать. Анкета № 4052.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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