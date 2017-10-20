И конкурсы, и сувениры

Необычный праздник приготовили для рязанцев работники Банка России

В минувшую субботу жители областного центра смогли прийти на день открытых дверей в Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Гостей встречали сотрудники отделения в костюмах исторических персонажей – Екатерины II и графа Орлова, которые анонсировали программу праздника, рассказывая об истории появления первых бумажных ассигнаций. Рязанцы с удовольствием фотографировались в окружении исторических персон. В этот день распахнул свои двери музей, наши земляки смогли увидеть инкассаторские машины и кассовую технику, посетить лекции по актуальной тематике, принять участие в разнообразных конкурсах и викторинах. На протяжении всего дня одновременно на двух площадках проводились мастер-классы по определению подлинности новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, викторина «Знай наши деньги» и конкурс на лучшее знание пословиц и поговорок на тему «Деньги». В просветительской программе приняли участие и молодежь, и представители старшего поколения. Впервые в гостях регионального отделения Банка России побывали курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова и Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Маленьким посетителям была предложена увлекательная интерактивная программа. Каждый ребенок получил диплом участника и памятные сувениры. По просьбе рязанцев, которые не могли в этот день посетить Отделение Рязань, были организованы выездные мероприятия – на площадках Военного комиссариата Рязанской области и одной из воинских частей рязанского гарнизона. Более 350 военнослужащих узнали детали о выпущенных в обращение новых банкнотах Банка России, прослушали лекцию по теме: «Национальный платежный инструмент – карта «Мир». «День открытых дверей Банка России позволяет нам разъяснить роль нашей организации в экономике страны и в жизни каждого человека, а также организовать мероприятия по повышению финансовой грамотности населения в увлекательной и доступной форме», – рассказал управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. В следующем году Отделение Рязань вновь распахнет свои двери и предложит рязанцам обновленную просветительскую программу.

Подготовил Дмитрий Львов