Маэстро импровизации

Рязанские музыканты провели джазовый джем сейшн в память об Александре Семячкине

Он состоялся вчера на сцене кафе «Арт-веранда». Джаз в Рязани как движение начался именно с Александра Семячкина. Он руководил джазовым ансамблем, давал джазовые концерты, проводил джазовые фестивали, был соорганизатором рязанского джаз-клуба, делал записи на телевидении и радио. Без преувеличения, все сегодняшние джазовые музыканты Рязани в той или иной степени испытали на себе влияние этого человека. Конечно, сфера влияния Семячкина не ограничилась одной Рязанью. В его родном Воскресенске его любили и всегда ждали. Вместе с трубачом Спартаком Николаевичем Чубаревым Александр организовал ансамбль «Маэстро Джаз», который существует и по сей день. Руководит этим коллективом народный артист России, гитарист Алексей Кузнецов. Последние годы жизни Александр Семячкин провел в Санкт-Петербурге, где руководил собственным биг-бэндом.