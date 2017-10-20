Он состоялся вчера на сцене кафе «Арт-веранда». Джаз в Рязани как движение начался именно с Александра Семячкина. Он руководил джазовым ансамблем, давал джазовые концерты, проводил джазовые фестивали, был соорганизатором рязанского джаз-клуба, делал записи на телевидении и радио. Без преувеличения, все сегодняшние джазовые музыканты Рязани в той или иной степени испытали на себе влияние этого человека. Конечно, сфера влияния Семячкина не ограничилась одной Рязанью. В его родном Воскресенске его любили и всегда ждали. Вместе с трубачом Спартаком Николаевичем Чубаревым Александр организовал ансамбль «Маэстро Джаз», который существует и по сей день. Руководит этим коллективом народный артист России, гитарист Алексей Кузнецов. Последние годы жизни Александр Семячкин провел в Санкт-Петербурге, где руководил собственным биг-бэндом.
Маэстро импровизации
00:01 20.10.2017 / Культура
Рязанские музыканты провели джазовый джем сейшн в память об Александре Семячкине
Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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